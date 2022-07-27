高市臨時清潔人員獎金加碼 環保工會：基層有感受到

高雄市長陳其邁昨夜慰勞清潔隊，並宣布明年臨時人員清潔獎金會由4千元提升到5千元，清潔隊員8月也將收到屬高雄市特色的工作服。高市環保工會理事長黃豐翔欣慰地說，先前反映的需求逐步兌現，「基層都有感受到」。

陳其邁表示，清潔隊臨時人員清潔獎金自去年起由3千元調升至4千元，士氣獲激勵，今年起臨時人員年終獎金已納入預算編列，明年309名臨時清潔人員清潔獎金由4千到5千元。今年端午節、中秋節出勤同仁，也加碼給予加一補一的福利。

高市環保工會理事長黃豐翔對此表示，在考量整體預算的分配下，市府能讓基層同仁有更好的勞動條件，對他們的付出有實質肯定，當然樂觀其成。

黃說，基層人員過去提出的需求，有些能立即處理，有些後續需爭取預算改善，市府與環保局都有給一些承諾及計畫期程，並階段性兌現，「基層都有感受到」。像去年臨時人員獎金僅3千，市長已提升到4千，現在又加碼到5千。

「市長有說，會逐年幫臨時人員增加福利，但原則上仍需考量預算」，黃豐翔說，清潔人員除行政院供應的那套工作服務，陳市長也允諾做一件比較fashion的給大家，目前已到驗收分發階段。黃豐翔另表示，已經幾十年未調整的駕駛的安全獎金，待中央在支給辦法解套後，也希望盡快有譜，對承擔作業風險的清潔人員，有所弭補。