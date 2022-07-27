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鵝鑾鼻史前遺址重見天日 重啟新賣店工程改淺層興建
墾管處2107年斥資上億元改建鵝鑾鼻公園老舊賣店，隔年施工意外發現貝製器具和石棺，因文資法規定停工，後續挖掘出大量史前遺跡，工程取消。
地方居民憂心圍籬封住的工地和老舊賣店，持續影響國境之南觀光門面，立委蘇震清今天召開協調會，墾管處允諾明年7月前完成舊賣店修繕、圍籬拆除等景觀優化設施，新賣店明年向內政部爭取預算。
鵝鑾鼻公園是墾丁國家公園的招牌景點，2016年有120多萬旅遊人次，但隔年鵝鑾鼻新賣店工程動工後，公園入口處被鐵圍籬封住，2019年入園人數減少至70多萬人次。
疫情爆發後，去年入園人次剩下27萬餘人；吳姓攤商說，遊客不解問說，國家公園級的景點門面，怎麼是大片工地圍籬和老舊賣店，她不好意思地答說，這樣已經長達5年了。
鵝鑾鼻里長謝春敏說，公園賣店有近百攤商，原想工程黑暗期可以忍忍，現在確定要取消，全部重新來過，還要再等好幾年，心情可想而知，現有賣店因老舊不符避震、消防公安等法規，安全有疑慮且影響觀瞻，有先行修繕必要，門面起碼要美化，國家公園除了重視自然景觀保育，居民的生存權與生活品質、歷史文化保護及遊客參訪品質不可偏廢。
墾管處長林文和說，目前先就舊有賣店加以整修，已託結構技師公會做安全結構評估，明年編列1300萬經費整修和景觀優化；至於新賣店興建，考量史前遺址因素需重新規畫設計，未來傾向以淺基礎、鋼構方式設計興建，也會再與賣店業者溝通，取得共識後持續推動，因公部門建設預算有一定程序，明年向內政部爭取列後年度預算，完工時程粗估還要4年。
蘇震清說，墾管處明年7月前先完成賣店修繕、圍籬拆除、停車場鋪面改善等景觀優化措施，也請墾管處設史前遺址展示館，成為觀光亮點，新賣店地方不希望等太久，他會在立院代為爭取。
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