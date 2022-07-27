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開放了！旗津星空隧道升級 10種光影動畫打造繽紛光廊

中央社／ 高雄27日電

高雄旗津「星空隧道」再升級，觀光局將星空隧道打造為沉浸式體驗空間，透過10種光影動畫，把隧道變成色彩繽紛的光廊，增添觀光亮點，吸引遊客朝聖，今天起開放。

開鑿於日治時期、穿透旗後山的旗津隧道，長88公尺，原為一條軍事戰備隧道，2005年整建開闢成星空隧道，內有星座夜光彩繪，供遊客及自行車族使用。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，星空隧道再升級，以藍色多瑙河、海底極光、旗津趣及螢火蟲世界等10種不同主題光影動畫，營造色彩繽紛的光廊，讓遊客一走進去，彷彿置身奇幻世界。

高雄市觀光局長周玲妏表示，旗津愈來愈受遊客喜愛，市府投入很多經費建構景點及辦理各種活動，馬雅各自行車道、網美步道、休憩涼亭、彩虹教堂及貝殼館周邊等設施，也已陸續完成，希望讓遊客更愛旗津。

周玲妏說，旗津還有百年古廟旗津天后宮、綿延數里的弧形海岸線、海景夕陽及沙灘大型戶外公共藝術、旗後砲台等景點；適逢暑假，觀光局策辦2022旗津黑沙玩藝節、DJ音樂派對、沙排派對及氣墊嘉年華等活動，吸引遊客造訪。

觀光局 動畫 自行車

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