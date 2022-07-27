高市清潔隊員獎金加碼 陳其邁：獎金4千變5千

高市清潔隊員福利加碼，高市長陳其邁稍早在臉書上公布，為感謝清潔人員付出，從明年起全市309位臨時清潔人員獎金從4千元加碼至5千元，下月起清潔隊員也將收到有高雄特色的專屬工作服。陳其邁在臉書上列點說明上任後加碼的清潔隊員福利。

陳其邁表示，在高雄的大街小巷，隨時都可以看見清潔隊員忙碌的身影，自己上任後將清潔隊員相關福利增至370.8萬元，去年將臨時隊員獎金從3千調至4千，明年更加碼調到5千元。今年起也將臨時人員年終獎金納入預算編列，「要讓臨時隊員同仁過好年。」今年開始，端午節、中秋節出勤也加碼給予加一補一的福利。

昨晚10點多，陳其邁在環保局長張瑞琿陪同下，帶著綠豆湯及包子，到鼓山區清潔隊慰勞執勤隊員。陳其邁說，在高雄不管是垃圾清運、資源回收，還有道路側溝清疏、資源回收、登革熱防治、環境消毒整頓，以及COVID-19的防疫清消工作，環保局清潔隊員都盡心盡力。