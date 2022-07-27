中元普度 屏縣環保局呼籲紙錢減燒集中 以功代金更環保

農曆7月將屆，傳統民俗習慣以焚燒紙錢及燒香祭拜，祭拜期間常大量焚燒紙錢造成空氣汙染，屏東縣府環保局2020年打造全國首座民俗意象「金屏安」環保金爐，以專爐專燒方式處理紙錢，啟用至今年6月已集中焚燒紙錢超過1300公噸，呼籲紙錢集中處理，並透過以功代金方式更加環保。

環保局指出，縣府2020年9月打造全國首座民俗意象「金屏安」環保金爐，啟用至今年6月，集中焚燒紙錢逾1300公噸，削減總懸浮微粒削減量為4589公斤、一氧化碳3萬9780公斤、硫氧化物39公斤及氮氧化物899公斤，改善空氣汙染與維護民眾健康。

環保局指出，今年度辦理「紙錢集中處理及減量活動」，減少空氣汙染並兼顧民間習俗，民眾可以於中元節期間國曆7月29日至8月26日（農曆7月1日至7月29日）撥打專線電話08-7361441，申請紙錢集中清運，環保局派專人提供疏文、紙錢專用集中袋及封條，並依指定時間由專員專車統一運送至屏東崁頂「金屏安」環保金爐焚燒，收運過程免費。

環保局呼籲，民眾除了支持紙錢集中處理與減量政策，同步宣導源頭減量「以功代金」，將購買紙錢的預算透過四大超商平台捐獻給需要幫助社福團體，環保署在今年7月29日起至8月31日止，擴大「以功代金」友善祭祀推廣，只要於今年10月31日前登錄「超商以功代金綠點贈送」活動專頁，每筆捐款可額外加碼獲得2000點環保綠點（可折抵消費）。