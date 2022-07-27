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和長輩搏感情 陳其邁插花、深蹲、瑜伽樣樣來

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）訪視富民育兒資源中心時有小孩看到人太多緊張大哭。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右二）訪視富民育兒資源中心時有小孩看到人太多緊張大哭。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁近日主打政績牌，今天至長青中心關心長輩，參與插花、瑜伽、深蹲等課程，和長輩搏感情。陳其邁說，在地安老是最好的政策，目前高市有472個社區關懷據點，年底就會達到520個。

陳其邁今早至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，受到長輩熱烈歡迎，陳其邁一一擊拳打招呼。富民長青中心位於新下里，也是陳其邁住家所在里，陳其邁說，「我家就住隔壁，用走的就過來，大家等等我，再過幾年就可以來這裡跟大家一起上課。」現場氣氛融洽。

陳其邁說，高雄65歲以上老年人口約有17.9%，「照顧長輩是刻不容緩的事」。透過在地社區關懷據點、長青學苑等，可讓長輩在地安老，「有老伴的最重要的」。陳其邁說，自己也聽長輩說過，如果一天沒看到老朋友，整天就會覺得渾身不對勁。高市的社區關懷據點在年底會達到520個，在地方上照顧長輩，讓長輩有個安心的去處能活動，並結合醫藥、社會等資源，提供最好的服務。

陳其邁走訪各教室都一一下場體驗，學插花時他不忘宣傳愛河灣上的小海豹、小小企鵝，他邀請長輩在晚上可帶著家人、孫子到愛河灣走走，看看台灣原創的IP。過程中陳其邁不小心說溜嘴，今晚還會有「ㄇㄚˊ幾兔」也一起加入。

瑜珈教室時，陳其邁笑說，「我有事先走了！」應長輩要求，陳其邁脫鞋體驗瑜珈課程，他跟著老師、長輩一起伸展筋骨。瑜伽老師說，市長看起來久坐筋骨堅硬喔！陳其邁展現誠意舒展僵硬肢體，他說，哇！流了一堆汗。最後陳其邁和長輩一起深蹲玩猜拳，致詞時他說，先讓我喘一下。

訪視過程陳其邁展現親和力，與長輩互動熱絡。最後在富民育兒資源中心時，部分孩子看到人潮太多緊張大哭，家長拉著孩子要與陳其邁互動，但孩子在地上哭到崩潰，陳其邁苦笑要家長別勉強，也形成有趣畫面。

高雄市長陳其邁今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（後排左二）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（後排左二）今至左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，和長輩一起體驗課程。記者林巧璉／攝影

陳其邁 愛河 瑜珈

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