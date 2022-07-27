柯志恩今訪大林蒲 陳其邁：持續溝通找最佳遷村方案

高市府7月30日將到大林蒲開第3次遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩搶先在今天就要到大林蒲拜訪，高雄市長陳其邁說，持續解決問題和中央協商，務必找到最佳方案，讓居民歡喜搬新厝。

陳其邁今早至左營區富民長青中心暨育兒資源中心關心長輩、幼童，針對市府即將至大林蒲開第三次遷村說明會，陳其邁說，從自己上任後持續推動遷村，不論是地方討論、府內會議、中央協調等都密集進行，以凝聚居民最大共識為目標，保障居民權益。

陳其邁指出，市府以多元配套擬定遷村計畫，要在所有細節上全面照顧大林蒲長輩。因遷村牽涉問題非常多，不只是單純的土地、財產問題，還牽涉到還牽涉到學校、醫院、日照中心、托兒所等。