PP Mini小小企鵝來報到 高雄愛河灣小海豹有伴啦！

2022台灣文博會將在8月5日登場，「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫中的主角「無所事事小海豹」上周先在高雄愛河灣現蹤，另隻療癒身心的「PP Mini小小企鵝」也來做伴，高雄市長陳其邁昨夜先睹為快，並向大家喊話「充滿設計能量的高雄正在等著你」。

高雄市長陳其邁昨夜在臉書PO圖，指PP Mini小小企鵝也來到愛河灣，6隻由高雄創作者創作的Line貼圖明星，將陸續在愛河灣集合。

台灣文博會中的「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫，上周在愛河灣先迎進「無所事事小海豹」，昨晚再有「PP mini 小小企鵝」現身，讓大批夜拍民眾驚喜萬分。

高市副市長史哲表示，小小企鵝寬20公尺、14公尺，由從小在高雄長大創作者GG創作，GG非美術科班出身，常從生活細節找靈感，是LINE原創市集人氣新星。日前無所事事小海豹首發登場，造成轟動，但只有一隻有點孤單，現在 PP mini小小企鵝也來跟小海豹相伴啦！這隻巨大化的小小企鵝，搭配特別設計的游泳圈，以玩水姿態現身，可愛又療癒。

市長陳其邁也在臉書強打訊息，指Line貼圖明星是為了「2022台灣文博會與台灣設計展」在高雄而集合，因應兩大展在高雄，市府在7月到10月間也會推出「台灣設計設計台灣」系列活動。將文化深度融合城市底蘊，讓設計能量遍佈38行政區。