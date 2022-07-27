快訊

永和地下道超恐怖 居民「見這幕」嚇壞：真的可以廢了

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PP Mini小小企鵝來報到 高雄愛河灣小海豹有伴啦！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫主角之一的「無所事事小海豹」上周先在高雄愛河灣現蹤，另一隻療癒身心的「PP Mini小小企鵝」也來做伴，圖／翻攝自高市副市長史哲臉書
「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫主角之一的「無所事事小海豹」上周先在高雄愛河灣現蹤，另一隻療癒身心的「PP Mini小小企鵝」也來做伴，圖／翻攝自高市副市長史哲臉書

2022台灣文博會將在8月5日登場，「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫中的主角「無所事事小海豹」上周先在高雄愛河灣現蹤，另隻療癒身心的「PP Mini小小企鵝」也來做伴，高雄市長陳其邁昨夜先睹為快，並向大家喊話「充滿設計能量的高雄正在等著你」。

高雄市長陳其邁昨夜在臉書PO圖，指PP Mini小小企鵝也來到愛河灣，6隻由高雄創作者創作的Line貼圖明星，將陸續在愛河灣集合。

台灣文博會中的「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫，上周在愛河灣先迎進「無所事事小海豹」，昨晚再有「PP mini 小小企鵝」現身，讓大批夜拍民眾驚喜萬分。

高市副市長史哲表示，小小企鵝寬20公尺、14公尺，由從小在高雄長大創作者GG創作，GG非美術科班出身，常從生活細節找靈感，是LINE原創市集人氣新星。日前無所事事小海豹首發登場，造成轟動，但只有一隻有點孤單，現在 PP mini小小企鵝也來跟小海豹相伴啦！這隻巨大化的小小企鵝，搭配特別設計的游泳圈，以玩水姿態現身，可愛又療癒。

市長陳其邁也在臉書強打訊息，指Line貼圖明星是為了「2022台灣文博會與台灣設計展」在高雄而集合，因應兩大展在高雄，市府在7月到10月間也會推出「台灣設計設計台灣」系列活動。將文化深度融合城市底蘊，讓設計能量遍佈38行政區。

陳其邁在貼文還說，「說這麼多，你還不來嗎」？「多采多姿、充滿設計能量的高雄，正在等著你」！

「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫中的「無所事事小海豹」及「PP Mini小小企鵝」相繼在高雄愛河灣亮相，高雄市長陳其邁昨夜先睹為快。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫中的「無所事事小海豹」及「PP Mini小小企鵝」相繼在高雄愛河灣亮相，高雄市長陳其邁昨夜先睹為快。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

企鵝 愛河

延伸閱讀

高市仁武安居社宅動土 預計114年8月完工

BA.5爆社區群聚 陳其邁：高雄並無進一步擴散

高市大林蒲遷村尋求共識 陳其邁：爭取居民最大權益

柯志恩稱他嚴厲「非暖男」 陳其邁：高雄市民關心是否實在做事

相關新聞

萬安演習南部今下午1點半到2點實施疏散避難、管制人車

南部地區（高雄市、台南市、屏東縣）今萬安演習，下午1點半發放警報，實施民眾疏散避難、管制人車到下午2點。屏東縣警局提醒，...

提過港隧道被譏沒做功課 柯志恩反擊：議員應監督市政

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨在旗津提出第二條過港隧道與輕軌政見引發綠營議員反擊「不做功課」及「割稻尾」批評，她今天說，議...

中元普度 屏縣環保局呼籲紙錢減燒集中 以功代金更環保

農曆7月將屆，傳統民俗習慣以焚燒紙錢及燒香祭拜，祭拜期間常大量焚燒紙錢造成空氣汙染，屏東縣府環保局2020年打造全國首座...

和長輩搏感情 陳其邁插花、深蹲、瑜伽樣樣來

高雄市長陳其邁近日主打政績牌，今天至長青中心關心長輩，參與插花、瑜伽、深蹲等課程，和長輩搏感情。陳其邁說，在地安老是最好...

柯志恩今訪大林蒲 陳其邁：持續溝通找最佳遷村方案

高市府7月30日將到大林蒲開第3次遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩搶先在今天就要到大林蒲拜訪，高雄市長陳其邁說，持...

PP Mini小小企鵝來報到 高雄愛河灣小海豹有伴啦！

2022台灣文博會將在8月5日登場，「台灣IP·高雄原創」聊療漂漂河計畫中的主角「無所事事小海豹」上周先在高雄愛河灣現蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。