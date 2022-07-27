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金防部漢光演習登場 驗證聯合作戰能力

中央社／ 金門縣27日電

金門防衛指揮部今天清晨在后湖地區實施聯合反登陸作戰操演，參演裝備有8吋榴砲、155榴砲、120迫砲、42迫砲、M60A3戰車等14類，官兵展現高昂鬥志，現場震耳欲聾。

金防部表示，國軍「漢光38號」演習25日起展開，金防部依演習想定及作戰指揮程序，採實兵、實裝、實地方式，今天在后湖地區，實施聯合反登陸作戰操演，藉由狀況推演實施聯合反登陸實彈射擊，殲滅來犯敵人。

金防部表示，實兵演練的目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉由平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量，以確實發揮聯合戰力，塑造一支無堅不摧的鋼鐵勁旅，共同守護家園。

金防部主任張榮順表示，這次聯合反登陸操演因考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，並未邀請地方機關及民眾參與，但金防部參演官兵仍展現高昂戰志及團隊合作精神，射擊過程周遭地區及海面仍感受到震撼威力，操演任務圓滿成功。

演習 疫情 國軍

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