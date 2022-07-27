萬安演習南部今下午1點半到2點實施疏散避難、管制人車
南部地區（高雄市、台南市、屏東縣）今萬安演習，下午1點半發放警報，實施民眾疏散避難、管制人車到下午2點。屏東縣警局提醒，演習期間，請行駛中車輛停駛路旁下車避難，室內民眾則關避門窗、燈光及音響，並避免人員進出。憲、警、消及醫護人員演習中進行災害救援演練，降低真實空襲時的傷亡。
屏東縣下午萬安演習，警方提醒，演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，但須配合關閉門窗及實施人員管制（台灣電力公司不作斷電措施），高速公路准下不准上，下高速公路車輛應接受引導疏散避難，不得繼續行駛，管制時間至警報長音解除，才會放行。
演習期間，如未遵守或拒絕管制，經勸導後仍不配合者，得將引用民防法第25條，裁處新台幣3至15萬元罰鍰，呼籲請民眾遵守規定，以免受罰。
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