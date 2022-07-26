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影／嚇！高雄一處民宅髒亂垃圾堆積如山 蟑螂鼠軍亂竄

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，清潔隊執行環境消毒。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，清潔隊執行環境消毒。圖／高雄市環保局提供

「天哪！蟑螂老鼠萬軍齊發！」高雄市三民區克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成大量老鼠、蟑螂孳生，影響環境衛生。三民區公所今天成立指揮所，與市府環保、警察、消防、衞生、社會局、動保處、里辦公室等單位召開應變會議，會後前往現場處置。一打開門，鼠蟑亂竄嚇壞人！

高雄市三民區寶獅里一戶住家非常髒亂，鄰居抗議根本就是「鼠窩」，每天有鼠群亂竄，抓不勝抓，又影響環境衛生。里長林昆明表示，此情形嚴重影響環境衛生，建議強制執行。高雄市環保局表示，已開罰13件次、裁罰3萬8700元，依法執行後續清除。

環保局表示，因為這處民宅屋主居住於外縣市，屋內住戶為其親人，一名男性年約50多歲，為安撫住戶心情，市府事先聯繫住於高雄的親友同意前往現場清理，飼養之竉物貓則由動保人員協助安置。下午4點多清潔隊動員43名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機，到髒亂民宅清理、消毒環境。

「實在太誇張了！」工作人員看到住戶裡堆的大堆雜物垃圾，蟑螂成群亂竄，還有老鼠吱吱叫，嚇得跳起來！不知道為何有人能在這樣的環境裡生活。

環保局長張瑞琿表示，為降低對鄰近住戶的影響並維護現場工作人員健康，今天已先行調派清潔隊員前往加強周邊環境的屋前水溝、側溝、屋後溝、陰暗潮溼易隱匿處所，與防火巷、堆置物髒亂點，還有騎樓走廊退縮隱蔽空間漂白水清消作業。今天作業前、中、後，隨時輔助漂白水及環境用藥噴藥消毒，減少作業過程蟑螂、老鼠亂竄。

這處髒亂民宅是透天厝，環保局今天已完成1樓髒亂清理及環境消毒，但實在太髒亂清理不完，明天還得持續動員加強清理2至4樓。附近居民看到終於來強制清理，都覺得鬆了一口氣。

高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，市府團隊一開門蟑螂亂竄。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，市府團隊一開門蟑螂亂竄。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，清潔隊執行髒亂清理。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，清潔隊執行髒亂清理。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，清潔隊執行環境消毒。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處民宅堆放大量雜物，大量老鼠、蟑螂孳生，清潔隊執行環境消毒。圖／高雄市環保局提供

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