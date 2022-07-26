李問偕參選人組「大黃魚戰隊」 翻山越嶺拜票爭取支持

民進黨連江縣黨部主委李問在上屆立委選舉時化身馬祖特色美食「淡菜男孩」，今天又有新裝扮，他與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，自稱「黃魚戰隊」，相當吸睛。

李問今天偕同劉浩晨和李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，一路從山隴獅子市場出發，往中隴方向「游」上坡，一路到酒廠門口的圓環。

李問說，馬祖的地形很陡峭，但是「黃魚戰隊」一出動，就充滿活力，黃色閃電觸動您的心，更要為馬祖的政治觸動新的思維、新的契機，實踐「陽光馬祖透明政府」的理念。

李問也介紹，黃魚是馬祖著名的海產料理。生猛有力、活蹦亂跳的黃魚，最喜歡在海裡大聲呱呱叫，就像我們的議員和鄉代參選人一樣，為鄉親發聲，進入議事殿堂裡呱呱叫。他說，「如果喜歡吃新鮮美味的黃魚，請投新鮮美味的候選人劉浩晨、李哲宇一票」。