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李問偕參選人組「大黃魚戰隊」 翻山越嶺拜票爭取支持

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
民進黨連江縣黨部主委李問今天與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，自稱「黃魚戰隊」，所到之處超吸睛。圖／民進黨連江縣黨部提供
民進黨連江縣黨部主委李問今天與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，自稱「黃魚戰隊」，所到之處超吸睛。圖／民進黨連江縣黨部提供

民進黨連江縣黨部主委李問在上屆立委選舉時化身馬祖特色美食「淡菜男孩」，今天又有新裝扮，他與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，自稱「黃魚戰隊」，相當吸睛。

李問今天偕同劉浩晨和李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，一路從山隴獅子市場出發，往中隴方向「游」上坡，一路到酒廠門口的圓環。

李問說，馬祖的地形很陡峭，但是「黃魚戰隊」一出動，就充滿活力，黃色閃電觸動您的心，更要為馬祖的政治觸動新的思維、新的契機，實踐「陽光馬祖透明政府」的理念。

李問也介紹，黃魚是馬祖著名的海產料理。生猛有力、活蹦亂跳的黃魚，最喜歡在海裡大聲呱呱叫，就像我們的議員和鄉代參選人一樣，為鄉親發聲，進入議事殿堂裡呱呱叫。他說，「如果喜歡吃新鮮美味的黃魚，請投新鮮美味的候選人劉浩晨、李哲宇一票」。

民進黨連江縣黨部表示，今年選舉，民進黨史上第一次在馬祖提名議員、鄉代、村長等基層候選人，他們呼籲民眾給新世代、新思維，給年輕世代一個機會，以專業的服務團隊和熱情的服務精神，為馬祖政治帶來進步。

李問今天與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票。圖／民進黨連江縣黨部提供
李問今天與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票。圖／民進黨連江縣黨部提供
李問今天與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，一路往上「游」。圖／民進黨連江縣黨部提供
李問今天與連江縣議員參選人劉浩晨和南竿鄉代參選人李哲宇，一起揹著大黃魚氣球掃街拜票，一路往上「游」。圖／民進黨連江縣黨部提供

馬祖 民進黨 2022大選 連江縣選舉

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