《特戰英豪》2022高雄電競博覽會公開賽報名 獎金10萬

由高雄市政府運動發展局主辦，台灣大哥大協辦，TESL台灣電子競技聯盟執行的2022高雄電競博覽會《特戰英豪》公開賽，即日起至8月16日止開放報名，總獎金10萬元。線上預賽8月19日登場，進行為期三天的線上預賽，8月27日進行線下總決賽。報名網址https://reurl.cc/XjvXd0。

高雄市運發局表示，《特戰英豪》是一款由Riot Games開發，以角色為核心的5對5競技戰略射擊遊戲，自2020年發行以來，持續辦理各式電競賽事，吸引大批玩家參與，近年成功掀起第一人稱射擊遊戲電競風潮。

2022高雄電競博覽會《特戰英豪》公開賽即日起開放報名，參賽選手需年滿15歲以上，並符合非正在出賽特戰英豪冠軍巡迴賽系列賽的選手。運動發展局長侯尊堯表示，本次報名隊伍上限為64隊，提醒各位有意參與的特務們欲報名從速，以免向隅。

運發局表示，2022高雄電競博覽會《特戰英豪》公開賽詳細相關規範請參照賽事規章https://reurl.cc/0p58Vk規定，更多關於《特戰英豪》賽事資訊可上官方網站https://www.twitch.tv/twm_val確認。