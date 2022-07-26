住戶注意！高雄這幾區8月3日停水 約9.7萬多戶受影響

高雄市長陳其邁今天上午參加「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」，在致詞時說，高雄仁武區人口快速成長，因應周邊產業需求，與中央一同推動社宅興建，今天動土的「仁武安居」共340戶社會住宅，預計2025年8月完工。

2022-07-26 13:03