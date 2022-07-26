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住戶注意！高雄這幾區8月3日停水 約9.7萬多戶受影響

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣自來水公司第七區管理處未辦理鳳山淨水場高低壓設備檢驗，淨水場加氯設備檢修及「旗津區第二條過港送水管工程預定在8月3日上午8時30分至晚上20時30分執行停水作業。圖／取自水公司官網
台灣自來水公司第七區管理處未辦理鳳山淨水場高低壓設備檢驗，淨水場加氯設備檢修及「旗津區第二條過港送水管工程預定在8月3日上午8時30分至晚上20時30分執行停水作業。圖／取自水公司官網

台灣自來水公司第七區管理處未辦理鳳山淨水場高低壓設備檢驗，淨水場加氯設備檢修及「旗津區第二條過港送水管工程預定在8月3日上午8時30分至晚上20時30分執行停水作業，停水區分為林園、前鎮、小港等六區，停水戶數約9萬7496戶，另兩區為水壓降低地區。

水公司公告，這次停水作業影響區域及戶數，分別為大發、林園、臨海工業區及和發產業園區大發基地約1151戶；旗津區全區約6790戶。

前鎮區鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里、前鎮科技產業園區、臨廣科技產業園區約2萬7347戶。

小港區港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、約1萬9998戶。

苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里約1萬3660戶。

鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里約1萬3961戶；及鹽埕區全區約1萬4637戶。

另水壓降低地區為前金區全區約1萬8777戶；新興區全區約3萬1697戶，合計水壓降低戶數約5萬474戶。水公司提醒，民眾應提前儲水，停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警。

停水 高雄市

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