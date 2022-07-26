高雄中山大學分校工地疑有史前遺址？文化局回應了

高雄市中山大學日前在仁武校區取辦動工典禮，另市府規畫在附近整建為森林公園；近日卻有森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽發現，營區內疑有舊時部落遺址，並向市府呼籲暫緩施工，以免工程挖掘破壞文物。對此文化局回應，過去曾委託考古學者調查，雖有發現史前陶片，但場址並無人類史前或歷史時期文化遺留存在。

楊吉壽指，中山大學仁武校區7月19日宣布動工，預計明年底完成首棟建物，經過他調查，發現校區旁的16公頃森林公園發現400至1000年前陶片、段手環，推估可能是舊時部落遺址，初步研判為「蔦松文化」。

因此，楊吉壽今天公開呼籲，市府文化局應依據文資法保護考古遺址，並要求中山大學與軍備局妥善「考古遺址保存計畫」，更建議暫緩施工，以免工程挖掘破壞文物。

市府文化局回應，開發單位在環評階段業已委託考古學者進行調查，雖曾發現史前陶片，但經過文獻檢索及地表調查，判斷場址內無人類史前或歷史時期文化遺留存在。