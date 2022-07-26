聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄中山大學分校工地疑有史前遺址？文化局回應了
高雄市中山大學日前在仁武校區取辦動工典禮，另市府規畫在附近整建為森林公園；近日卻有森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽發現，營區內疑有舊時部落遺址，並向市府呼籲暫緩施工，以免工程挖掘破壞文物。對此文化局回應，過去曾委託考古學者調查，雖有發現史前陶片，但場址並無人類史前或歷史時期文化遺留存在。
楊吉壽指，中山大學仁武校區7月19日宣布動工，預計明年底完成首棟建物，經過他調查，發現校區旁的16公頃森林公園發現400至1000年前陶片、段手環，推估可能是舊時部落遺址，初步研判為「蔦松文化」。
因此，楊吉壽今天公開呼籲，市府文化局應依據文資法保護考古遺址，並要求中山大學與軍備局妥善「考古遺址保存計畫」，更建議暫緩施工，以免工程挖掘破壞文物。
市府文化局回應，開發單位在環評階段業已委託考古學者進行調查，雖曾發現史前陶片，但經過文獻檢索及地表調查，判斷場址內無人類史前或歷史時期文化遺留存在。
文化局表示，會要求開發單位，應依文化資產保存法規定，若後續開發期間如發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物、疑似遺址或具古物價值者，須依文資法規定，通報業主或工程單位停止工程並通報相關單位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言