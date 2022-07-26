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高雄中山大學分校工地疑有史前遺址？文化局回應了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽近日發現中山大學即將動工的仁武校區留有舊時部落遺址。圖／讀者提供
森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽近日發現中山大學即將動工的仁武校區留有舊時部落遺址。圖／讀者提供

高雄市中山大學日前在仁武校區取辦動工典禮，另市府規畫在附近整建為森林公園；近日卻有森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽發現，營區內疑有舊時部落遺址，並向市府呼籲暫緩施工，以免工程挖掘破壞文物。對此文化局回應，過去曾委託考古學者調查，雖有發現史前陶片，但場址並無人類史前或歷史時期文化遺留存在。

楊吉壽指，中山大學仁武校區7月19日宣布動工，預計明年底完成首棟建物，經過他調查，發現校區旁的16公頃森林公園發現400至1000年前陶片、段手環，推估可能是舊時部落遺址，初步研判為「蔦松文化」。

因此，楊吉壽今天公開呼籲，市府文化局應依據文資法保護考古遺址，並要求中山大學與軍備局妥善「考古遺址保存計畫」，更建議暫緩施工，以免工程挖掘破壞文物。

市府文化局回應，開發單位在環評階段業已委託考古學者進行調查，雖曾發現史前陶片，但經過文獻檢索及地表調查，判斷場址內無人類史前或歷史時期文化遺留存在。

文化局表示，會要求開發單位，應依文化資產保存法規定，若後續開發期間如發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物、疑似遺址或具古物價值者，須依文資法規定，通報業主或工程單位停止工程並通報相關單位。

森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽近日發現中山大學即將動工的仁武校區留有舊時部落遺址。圖／讀者提供
森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽近日發現中山大學即將動工的仁武校區留有舊時部落遺址。圖／讀者提供
森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽近日發現中山大學即將動工的仁武校區留有舊時部落遺址。圖／讀者提供
森林城市協會理事、文化資產研究員楊吉壽近日發現中山大學即將動工的仁武校區留有舊時部落遺址。圖／讀者提供

遺址 文化局 考古 中山大學

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