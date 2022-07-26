屏東大鵬灣特區重啟吸人氣 鵬管處熱推單車逍遙遊

屏東東港大鵬灣國際休閒特區因BOT廠商退場封閉3年後，今年7月15日以「水上嘉年華」主題為重新開園揭開序幕，縣府也加碼自30日起推出「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，大鵬灣環灣適合單車遊，鵬管處特別在30、31日舉辦大鵬灣藝騎GO單車遊活動，由專業領騎達人帶領民眾走訪包括人氣景點海之女神、海上教堂和巨鮪來富等12處景點。

鵬管處表示，大鵬灣各景點間距離不遠，環灣一圈約12公里，適合騎單車串連各景點，透過單車旅行方式可欣賞跨海大橋、灣區美景、濕地生態、濱海風景，是最悠閒放鬆的旅遊體驗方式，近年來周邊旅宿業者加入自行車友善旅宿，希望能一起推動大鵬灣的單車觀光遊程；配合悠遊國旅補助方案可規畫兩天一夜行程，帶著單車到大鵬灣體驗單車活動，感受不一樣的風光。

鵬管處說，今年初邀請知名藝術家為大鵬灣景點創作並設置打卡點，將區內12處景點化身為網美秘境，近幾個月來已有不少網友前來拍美照打卡，鵬管處特別安排單車遊方式，邀民眾用單車慢速旅遊，細細品味南國風情；30日推出適合親子遊的3小時短程導覽遊程「藝鵬郊遊單車小旅行」，另外針對熱愛單車旅行愛好者推出「大鵬灣藝術美景全餐單車遊」，全程25公里，可搜集12處藝術騎跡打卡點；31日推出大玩鵬灣單車深度遊，全天深度探訪秘境。

鵬管處說，兩天單車遊程推出後線上報名踴躍，近9成遊程已報名額滿，特別開放兩天活動期間民眾可自遊行，只要完成拍照打卡，除了現場可兌換限量好禮，還可參加臉書粉絲專頁的線上「期間限定藝騎打卡抽好禮」，有機會帶走Switch任天堂健身環組、APPLE AirPods、旅行隨身袋、小琉球自由行交通超值包套票。