金門警方取締超速半年就有4055件 提醒民眾小心荷包

「小心喔，這張照片非常貴！」金門縣警局交通隊今天表示，今年1月至6月已取締超速行駛4055件，提醒民眾「十次車禍九次快」，行車勿超速。

交通隊表示，為防止超速造成的車禍並養成用路人勿超速行駛的習慣，將持續取締超速行駛，今年1月至6月已取締超速行駛4055件，希望此舉能夠有效減少超速行駛帶來的事故損傷。

金門警方也提醒，當駕駛人發現前方有狀況，如突然出現的車輛、臨時施工等，決定要停車避免碰撞至車輛完全停止的距離稱為停車距離。停車距離又分為反應距離與煞車距離；前者主要與駕駛人的反應時間有關，後者則與煞車力有關。

警方說，反應距離就是駕駛人警覺到有狀況，到煞車開始作動前，車輛所行駛的距離，此時車輛並無減速動作，故又有稱「空駛距離」；該距離等於速度與時間的乘積，若反應時間長或行車速度快，反應距離就變長。

煞車距離則是車輛已經在煞車狀態下，減速滑行至停止的距離；根據力學原理，它的大小與緊急煞車當下的行駛速度平方成正比，也就是行車速度增加為2倍時，煞車距離就增加為4倍。

警方表示，每個人的反應時間都不盡相同，需要的停車距離當然也不相同，但不變的定律是行車速度愈快，所需要的停車距離必定愈長，行車的時速愈快，遇到需要停車避免發生危害的距離愈長，只要該危害距離前方車輛的距離不夠，就會發生碰撞造成事故。