金門夏日音樂季今晚登場 一起嗨翻后湖海灘

備受期待的金門夏日音樂季將於今晚起一連3天在金門后湖濱海公園熱鬧登場，有林宥嘉、蔡健雅等超強的卡司陣容，吸引不少粉絲來金門一睹巨星風采，縣府也在現場規劃有熱情美妙的音樂、金門特色美食市集及戲水遊樂設施等，要讓大家清涼一下、嗨翻天。

縣府觀光處長丁健剛表示，此次活動由超大咖明星助陣超HIGH，有林宥嘉、蔡健雅、動力火車、te 壞特、婁峻碩、閻奕格、文慧如..等超過20組藝人及在地優質團隊接力開唱，將帶給大家最嗨的夏日趴。

活動現場有近40攤的夏日風情市集KM PARTY，要讓大家大飽口福，還設有「KM PARTY野餐趣」用餐區，歡迎鄉親帶野餐墊一同到會場，隨著海風感受最美好的金門浪漫夜晚！服務台也有提供限量的野餐墊租借。

除了音樂與市集外，還有小朋友最愛的戲水遊樂設施，如螃蟹造型水上溜滑梯、海豚造型水上溜滑梯、閃耀大海星、海中浮島、無敵風火輪…等，開放時間即日起至8月31日止，每日開放時間為15:00-19:00，但音樂季期間(7/26-7/28)，則延長時間為14:00-22:00。

此次還有多家贊助商提供好康活動，例如可口可樂將贊助活動現場打卡即贈送可樂一瓶、頂善嚴選－挺立舒口罩打卡填問券送「活動主題口罩」。

縣府提醒鄉親，此次音樂季期間交通管制時間自16:00至活動結束，所有車輛均停在中心教練場，請搭乘接駁車進入會場，接駁時間自17:00至活動結束。