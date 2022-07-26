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影／東港兒童公園變遊樂園 濃濃航海意象還有戲水區

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府近年推動一鄉鎮一特色遊具場，縣府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式；東港是南台灣重要漁港也是黑鮪魚卸貨基地，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象，並結合東港水資源豐沛特性設戶外戲水區，改造後兒童公園不僅變身迷你遊樂園，也是散步休閒好去處；縣長潘孟安說，各具特色的遊具場也是觀光亮點，未來將推專屬的觀光護照。

潘孟安說，東港兒童公園位於新鎮公所旁，這次重新改造6分地，前期透過兒童表意權工作坊，讓孩子自己設計心目中的遊戲場，除了有黑鮪魚意象的特色遊具，還有聲光盪鞦韆，也有海洋戶外戲水區，全新改造成海洋主題新樂園，並結合長輩和身障者體健設施，從幼到老、身障者都能玩的共融遊戲場。

「在屏東，全齡式的公園共融遊戲場正加速推展，盼成為全國的示範！」潘孟安說，共融公園是城市必要的公共設施，近年縣府致力於改善各鄉鎮老舊及「罐頭式」遊具公園，強化地區環境的機能性，讓公園不只是提供在地居民作休憩使用的場所，更包含成人體健機能、生態教育及親子共享的全方位親子新據點，因遊具設計均融入地方特色元素，也是觀光亮點。

縣府水利處表示，改善公園內遊具設施、動線、植栽及照明設備外，更強調通用設計及無障礙空間，無論是兒童、高齡者以及身障人士都能使用；植栽採用四季變化配置，民眾可欣賞園內四季不同景觀風貌，並作為學童生態環境教育場域，另結合水資源特性設戶外戲水區，整體設計融合海洋元素意象，打造具有地方特色的共融式遊戲場，賦予兒童公園全新風貌。

屏東縣政府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資3000萬元改造東港鎮兒童公園為共融式遊戲場，今天舉行啟用儀式，遊具和設計融入航海和黑鮪魚意象。記者潘欣中／攝影

通用設計 身障者 東港

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