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前文化局長醉心創作 田園花果油畫分享藝術正能量

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
台灣田園花果畫家黃美賢正在屏東美術館舉辦個展，展期持續到8月7日。圖／黃美賢提供
台灣田園花果畫家黃美賢正在屏東美術館舉辦個展，展期持續到8月7日。圖／黃美賢提供

台灣田園花果畫家黃美賢近年走訪台灣各地花果園圃寫生，以充滿生命力的花卉水果實景為材，陸續受邀到多個縣市辦田園花果油畫特展，獲得好評。美哉南屏－黃美賢田園花果油畫展，正在屏東美術館展出，持續到8月7日，黃邀請民眾一起來感受藝術正能量。

黃美賢現年57歲，原任職於台灣藝術大學創意產業設計研究所當專任副教授，她去年1月31日辦理退休，回到嘉義水上老家居住也陪伴母親，去年2月轉入長榮大學服務，擔任台灣文化創意產業學程專任副教授。

黃美賢繪畫專業功力深厚，曾獲中央機關公務人員美展西畫類第一名等獎項，多次舉辦繪畫個展、展聯。除作育英才，培育下一代美術人才，黃美賢曾任嘉義市文化局長、國立故宮博物院副處長、教育部科長、台北市立美術館編審、高雄市立中正文化中心組員、嘉義縣水上國小教師等職，為激發觀眾共鳴與感染力，題材風格平易近人。

「希望透過畫筆讓大家更親近台灣蔬果之美！」黃美賢說，此次是應屏東縣政府邀請，以屏東地區及南台灣為主軸的田園花果油畫展，呈現南台灣物產豐饒的優勢及特質，展品出色靈動，寫實兼具寫意，色彩亮麗，筆觸活潑，頗富大自然的靈氣、美感與生命力，讓人彷彿進入花園果園般的場景，感受大自然花果的美好。

黃美賢說，大自然花果創造者真是最偉大的藝術家，她從大自然學習並汲取很多美的養分。此次展出的油畫作品，分為花卉、水果、花果、花果動物等系列，創作理念有4個面向，分別是藝術自然化、藝術在地化、藝術生活化、藝術實用化。

以屏東與南台灣田園生長的花卉與水果為主題，藉由作品傳達大自然之美，以及生生不息的正能量，引導觀眾進入花園與果園般的意境，彰顯台灣水果王國與四季如春的美好國際形象，進而倡議親近欣賞田園花果的怡情休閒，以及發展文創產品的應用。

此畫展正在屏東美術館101展覽室展出，8月6日下午3點，黃美賢將親自導覽。屏東美術館免門票，開放時間為上午9時至下午5時30分，周一及國定假日休館。

黃美賢也預告，今年12月將前往國立台東生活美學館、明年7月在嘉義縣梅嶺美術館，接著明年12月在台中市文化局大墩藝廊舉行台灣東部、南部、中部的田園花果展，呈現台灣各地大自然花果之美。

黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
台灣田園花果畫家黃美賢正在屏東美術館舉辦個展，展期持續到8月7日。圖／黃美賢提供
台灣田園花果畫家黃美賢正在屏東美術館舉辦個展，展期持續到8月7日。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供
黃美賢長期在大學任教，創作能量強，筆觸細膩。圖／黃美賢提供

屏東縣政府 美術館 嘉義

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