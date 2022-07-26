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建設公司響應在地 員工淨潭做環保

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
恆鵬建設透過公益、環保的各種倡議，將生活的善意持續延續，特地帶領員工前往附近著名的蓮池潭風景區進行「淨潭活動」，希望以身作則，珍惜環境，共同維護蓮池潭環境整潔。圖／恆鵬建設提供
恆鵬建設透過公益、環保的各種倡議，將生活的善意持續延續，特地帶領員工前往附近著名的蓮池潭風景區進行「淨潭活動」，希望以身作則，珍惜環境，共同維護蓮池潭環境整潔。圖／恆鵬建設提供

高雄市政府將推動「左營大車站計畫」，配合台積電中油高煉廠設廠開發，在左營三鐵共構站區帶動下，新左營地區發展快速，加上北城計畫、見城計畫，讓左營高鐵站周邊成為未來發展可期，看好該區段發展，寶佳機構集團5年多前，以每坪60萬元向國產署標得高鐵左營站後門2,500坪「商四」土地，在搶搭台積電設廠熱潮下，集團由旗下恆鵬建設推出26層樓的大樓住宅，恆鵬建設希望在企業品牌帶領下，不僅要讓人們擁有優質的生活環境，並透過公益、環保的各種倡議，將生活的善意持續延續，特地帶領員工前往附近著名的蓮池潭風景區進行「淨潭活動」，希望以身作則，珍惜環境，共同維護蓮池潭環境整潔，同時也結合大米缸計畫與瑪利亞基金會一起打造專屬的伴手禮，用一份心意擴散無數溫暖的迴響。

恆鵬建設透過公益、環保的各種倡議，將生活的善意持續延續，特地帶領員工前往附近著名的蓮池潭風景區進行「淨潭活動」，希望以身作則，珍惜環境，共同維護蓮池潭環境整潔。圖／恆鵬建設提供
恆鵬建設透過公益、環保的各種倡議，將生活的善意持續延續，特地帶領員工前往附近著名的蓮池潭風景區進行「淨潭活動」，希望以身作則，珍惜環境，共同維護蓮池潭環境整潔。圖／恆鵬建設提供

台積電 高鐵 中油

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