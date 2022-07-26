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漫遊屏東文創新風貌 年度活動不停歇

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏東縣政府在今年高雄旅展中主展館造型以「勝利星村」為主題，展現屏東文創新風貌。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在今年高雄旅展中主展館造型以「勝利星村」為主題，展現屏東文創新風貌。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府在今年高雄旅展中主展館造型以「勝利星村」為主題，勝利星村為屏東市著名新式眷村體驗基地，展現過去的歷史記憶、空間與現代生活融匯，象徵屏東兼容並蓄，新舊並存的文化色彩，歡迎大家相互邀約出發到屏東，一同來享受「屏東，總是多一度」，提前體驗疫後生活，屏東好好，好好慢活。

屏東縣府交通旅遊處表示，今年夏季屏東縣政府持續推出「觀光郵輪巴士」，自首條爆紅的「台灣好行神山線」及「185沿山可愛咖」上路後，更在疫情趨緩即將迎接盛夏之際，縣府將在7月16日推出2條全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」獨家路線，要帶民眾從屏北到屏南一次玩透透。在暑假期間也將於7月22日推出為期一個月的「2022屏東空中嘉年華系列活動」，誠摯邀請全國民眾來屏東遊玩，沉醉在屏東的迷人風光，詳細內容https://www.pthg.gov.tw/traffic/

屏東交通旅遊處副處長倪國鈞邀請全國民眾暑期來屏東體驗文創新風貌。圖／屏東縣政府提供
屏東交通旅遊處副處長倪國鈞邀請全國民眾暑期來屏東體驗文創新風貌。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 勝利星村 疫情

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