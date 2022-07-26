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漫遊屏東文創新風貌 年度活動不停歇
屏東縣政府在今年高雄旅展中主展館造型以「勝利星村」為主題，勝利星村為屏東市著名新式眷村體驗基地，展現過去的歷史記憶、空間與現代生活融匯，象徵屏東兼容並蓄，新舊並存的文化色彩，歡迎大家相互邀約出發到屏東，一同來享受「屏東，總是多一度」，提前體驗疫後生活，屏東好好，好好慢活。
屏東縣府交通旅遊處表示，今年夏季屏東縣政府持續推出「觀光郵輪巴士」，自首條爆紅的「台灣好行神山線」及「185沿山可愛咖」上路後，更在疫情趨緩即將迎接盛夏之際，縣府將在7月16日推出2條全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」獨家路線，要帶民眾從屏北到屏南一次玩透透。在暑假期間也將於7月22日推出為期一個月的「2022屏東空中嘉年華系列活動」，誠摯邀請全國民眾來屏東遊玩，沉醉在屏東的迷人風光，詳細內容https://www.pthg.gov.tw/traffic/。
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