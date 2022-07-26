迎文博！哈瑪星90年紅磚街屋修復首開放 達人帶路體驗

高雄迎接文化博覽會，文化局27日將首度對外開放90年歷史的「紅磚街屋」，除展現新濱町歷史風華，更以「地方物產設計」為題的山海商號‧紅磚街屋，集結高雄山、海、平原特色物產和限定旬味商品及體驗活動，機會難得名額有限，活動將結合高雄幣平台開放報名，8月1日起上網預約開賣。

高雄市長陳其邁表示，協助社區農特產品包裝優化，「讓地方對接設計，讓設計回應議題」一直是市府重視的青年政策。設計可以豐富地方生活的價值，尤其在後疫時代，設計更能延續地方魅力的能量，成為向外發聲的載體。這次響應文博會設計展期間開展的山海商號‧紅磚街屋，將展現青年設計師進入農村，導入參與式共創設計，萃取社區產業文化底蘊及創意內涵過程。

副市長史哲是保存紅磚街屋的推手，他表示，文化資產需透過多元且彈性的做法才能達到保存目的，進而創造活化再利用的可能。高雄市創下由公部門法拍價購文化資產的罕見創舉，當時紅磚街屋由文化局依文資法行使法拍優先承購權，宣示市府對文化資產保存的決心，過程歷盡艱辛，為的只是能和民眾共享這一片見證高雄發展歷史的街屋風景。修復再現的「紅磚街屋」，特別選在2022文博會首度對外開放，邀請全國民眾一起來開箱，見證哈瑪星發展歷史。

文化局長王文翠指出，山海商號‧紅磚街屋重現昭和年代台灣庶民生活，不僅是地方物產設計展，也是物產直賣所，從高雄各地搜羅來自山、海、平原超過300項特色風土物產，可說是「包山包海」。有海味十足的永安虱目魚酥、蚵仔寮野生烏魚子，還有旗山金釀香蕉果醋、六龜山茶、茂林紅藜到那瑪夏南沙魯梅果醬。

紅磚街屋更推出超過30項期間限定商品，包括新一代食物設計師土文青型男主廚江舟航研發限定點心禮盒、小露吃限定口味義式冰淇淋等，近30場體驗活動，有設計界名人講座，邀請設計發浪談台日設計、金葉摸油湯辦桌菜創意午茶、型男主廚江舟航甜品手作體驗、印度大廚迪立香料教室、茶席體驗、果漬酒體驗，生活竹藝、手抄紙、豆腐乳、烏魚子、手沖咖啡等DIY活動，並邀請音樂製作人謝銘祐以滋味與音樂為題舉辦小型音樂會。