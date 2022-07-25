屏東王船文化館上梁 潘孟安：明年由周春米主持完工

屏東縣王船文化館今天舉行上梁典禮，總經費逾8億元的5層樓建築，竣工後將成為東港新地標。縣長潘孟安擔任主祭官致詞時，幫同黨縣長參選人、立委周春米拉抬聲勢說，周委員確診居隔中，但明年會由她主持完工。

屏東縣政府文化處表示，王船文化館獲文化部補助5億6000萬元工程經費，包含展示內容，總經費約計8億1000萬元。

館內打造與東港迎王等比例大的實體王船，一樓規畫沉浸式劇場，二、三、四樓將呈現台灣王爺信仰與王船文化的內涵與特色，以及屏東縣的王船及東港地區迎王平安祭典等相關展示。館內另設240席多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間等，具完整博物館機能。

潘孟安表示，王船文化館是屏東少見的鋼構建築，也是全國首座以無形文化資產「東港迎王平安祭典」為主題的展示館，完整典藏屏東迎王文化，保存東港、琉球與南州三大迎王文化和造船匠師工藝，未來遊客除了親臨體驗屏東迎王慶典，透過展覽更能深入了解歷史脈絡與文化內涵。