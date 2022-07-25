無形文化資產 屏東王船文化館上樑

屏東縣王船文化館今天舉行上樑典禮，這座全國首座以無形文化資產「東港迎王平安祭典」為主題的展示館，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧，完工後將成為東港新地標。

今天上樑儀式由屏東縣長潘孟安擔任主祭官，帶領與會人士上香祈福，並於主樑簽名後起升鋼樑定位，共同見證歷史性一刻。

潘孟安表示，盼明年王船文化館能如期如質完工，王船文化館保存屏東東港、琉球與南州三大迎王文化和造船匠師工藝，未來遊客除了親臨體驗屏東迎王慶典，透過展覽更能深入了解歷史脈絡與文化內涵。

東港鎮有「王船故鄉」美名，王船文化館基地在東港分局旁，建築設計概念採「海」意象，如上方開孔象徵王船龍目，建物下方折線象徵海浪，並透過觀景台可遠眺大鵬灣。

縣府文化處表示，王船文化館獲文化部補助新台幣5億6000萬元工程經費，包含展示內容，總經費約8億1000萬元。工程在去年12月動土、今年2月開工，基地面積7360平方公尺，為地上5層樓鋼骨結構建築。

完工後總樓地板面積1萬524.5平方公尺(約3100坪)，目前主體5層樓鋼構吊裝大體完成，預計112年底完成建築工程，接續進行內部裝修及展示工程施作，113年開館試營運。

依縣府規劃，王船文化館將於館內打造與東港迎王等比例大的實體王船，1樓引入新媒體科技-沉浸式劇場；2到4樓將呈現台灣王爺信仰與王船文化內涵與特色、屏東縣王船及東港地區迎王平安祭典等相關展示。館內另設有240席多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間，具備完整博物館機能。