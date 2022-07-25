防堵外籍漁船越界 艦隊分署調派大型艦船巡護澎疆

海巡署艦隊分署今天表示，為維護漁民作業及財產安全，在澎湖南方海域部署金門艦與旗津艦等大型艦執行護漁任務，澎湖海巡隊全新百噸防撞型巡防艇或新型最快速35噸巡防艇隨時機動支援，有效防堵外國漁船越界作業。

媒體報導「海盜！中國漁船、抽砂船公然越界 掠奪我國漁民漁獲」案，海巡署艦隊分署今天提出說明。

海巡署艦隊分署表示，澎湖南方海域長年部署有「金門艦」與「旗津艦」等大型艦執行護漁任務，必要時也會調派澎湖海巡隊全新百噸防撞型巡防艇或新型最快速35噸巡防艇隨時機動支援，一旦發現有越界作業漁船，即強勢驅離或逮捕查扣，有效防堵外國漁船越界作業，維護漁民作業權益。

艦隊分署在今年4月跨轄動員執行取締台灣灘越界抽砂船專案，成功押返10名船員及1艘抽砂船，移送橋頭地檢署偵辦，為遏止抽砂船越界作業，將持續嚴加取締盜砂行為，確保海域航行安全及海洋資源永續發展。

艦隊分署將持續與漁業署等機關保持密切聯繫，掌握海域情勢及漁船作業情形，彈性機動部署艦船艇勤務。民眾若在海上發現違法情事時，可撥打海巡免付費電話118，或透過漁業電台通報，海巡全年無休將立即前往協處。