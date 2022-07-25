防堵外籍漁船越界 艦隊分署調派大型艦船巡護澎疆
海巡署艦隊分署今天表示，為維護漁民作業及財產安全，在澎湖南方海域部署金門艦與旗津艦等大型艦執行護漁任務，澎湖海巡隊全新百噸防撞型巡防艇或新型最快速35噸巡防艇隨時機動支援，有效防堵外國漁船越界作業。
媒體報導「海盜！中國漁船、抽砂船公然越界 掠奪我國漁民漁獲」案，海巡署艦隊分署今天提出說明。
海巡署艦隊分署表示，澎湖南方海域長年部署有「金門艦」與「旗津艦」等大型艦執行護漁任務，必要時也會調派澎湖海巡隊全新百噸防撞型巡防艇或新型最快速35噸巡防艇隨時機動支援，一旦發現有越界作業漁船，即強勢驅離或逮捕查扣，有效防堵外國漁船越界作業，維護漁民作業權益。
艦隊分署在今年4月跨轄動員執行取締台灣灘越界抽砂船專案，成功押返10名船員及1艘抽砂船，移送橋頭地檢署偵辦，為遏止抽砂船越界作業，將持續嚴加取締盜砂行為，確保海域航行安全及海洋資源永續發展。
艦隊分署將持續與漁業署等機關保持密切聯繫，掌握海域情勢及漁船作業情形，彈性機動部署艦船艇勤務。民眾若在海上發現違法情事時，可撥打海巡免付費電話118，或透過漁業電台通報，海巡全年無休將立即前往協處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言