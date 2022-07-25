高雄氣象站新辦公室啟用 鄭明典強調首要任務

交通部中央氣象局今天上午舉行高雄氣象站新建辦公室啟用典禮，氣象局長鄭明典主持指出，高雄最早於1885年在高雄港海關燈塔進行氣象觀測，隨著近幾年氣象站角色轉變、適應氣候變遷下天氣災害趨勢，決定搬遷到位於後勁溪旁的楠梓都會公園，未來新建辦公室將連結周邊機關，進行環境教育。

鄭明典、立委林岱樺、高雄市府副秘書長王啓川及多位在地里長出席剪綵，鄭明典表示，過去台灣的氣象發展是由航海開始，因在大海上船員無所依靠，能預測天氣將影響生死，在1885年時最早設站於旗津，1973年配合高雄港建設與漁業氣象服務需求，遷移至前鎮漁港。

鄭明典說，近幾年前鎮漁港周遭日益繁榮，附近新建物逐漸影響氣象觀測品質，隨著氣象預測設備自動化普及，氣象測站角色也從觀測轉變為散布知識，為提供更好的氣象預報、觀測資料及環境教育場域，配合行政院農委會「前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度）」，搬遷至後勁溪旁的楠梓區都會公園。

鄭明典說，過去氣象站都是關起門來做事，工作人員每3小時就要抄一次氣象資料，但現在設備都已自動化，高雄每年迎接西南氣流，有海面、山區等幾乎所有氣象的挑戰，未來高雄氣象站將與高雄都會公園管理站合作環境教育，除傳統氣象介紹，還有海象重要儀器觀測，另也深入地底300公尺設置全新地震站，有機會也將運用公園空間辦理觀星活動，為導覽品質，期望機關團體、學校或個人可提前預約參觀。