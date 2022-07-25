自來水管破裂致路面塌陷 高雄鳳山區下午920戶停水

高雄市鳳山區文雅東路一帶今天發生路面塌陷，還隱隱滲水，台水派員前往發現自來水管破裂漏水，緊急停水搶修，預計下午6時復水，共影響920戶。

高雄市鳳山區文華里長張嘉玲接受中央社記者電訪表示，文雅東街上個月就有發生路面塌陷，當時僅稍做修補，今天上午又接獲通報，再次發生路面塌陷，且有水從塌陷處滲出，因此通知台水前來處理。

台水第七區管理處副處長徐志宏告訴中央社記者，接獲通報後已立即派員前往查看，發現路面下方自來水管線破裂漏水，緊急通知包商到場協助搶修，並配合工程，管線下游今天下午2時至6時停水，共影響920戶。

至於管線破裂原因，徐志宏說，仍在查明中，目前已出動怪手開挖，將深入釐清事發原因。