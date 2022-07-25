高雄鹹酥雞嘉年華開跑 號召全台好手

去年4月高雄首度舉辦鹹酥雞嘉年華引爆話題，今年高市觀光局擴大舉辦，邀請全台鹹酥雞人氣店家齊聚港都。即日起「2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄」業者報名開跑。網友也可至觀光局臉書專頁「高雄旅遊網」，推薦自家最愛口袋名單。

觀光局長周玲妏表示，這次鹹酥雞嘉年華活動將舉辦市集，8月27日、28日周末兩天在高雄大遠百一樓追夢廣場隆重登場。預計號召百家相關業者參加，除去年高雄鹹酥雞嘉年華福來炸雞、迷路炸物店、活力鹹酥雞等人氣店家外，也積極邀請外縣市業者參加。

台中知名的洪家回春堂鹽酥雞已確定出席，洪家已超過30年的歷史，搭配自家中藥配方的特製滷汁，先將雞肉醃泡後再炸。台北永康街的頂尖高手無骨鹹酥雞，除了替食物都取了一項「讓人記憶深刻」的超炫品名，鹹酥雞無骨、多汁不乾柴，配上客製化的醬料和蒜頭，讓人吃得過癮。台南熱血創意炸物、集雞蜜鹹酥雞等名店，也確定參戰，觀光局歡迎全國有興趣參加嘉年華的鹹酥雞店家，趕緊手刀搶先報名(報名網址 https://reurl.cc/A7Na4j ) 。

高雄迷路炸物店去年榮獲最佳風味獎，負責人盧先生表示：「我相信我自己賣的鹹酥雞是全國第一，歡迎外縣市的同業來高雄挑戰，沒在怕的啦！」台中的洪家回春堂鹽酥雞將來高雄參賽，老闆洪先生表示：「我們的獨家配方跟客製化醬料，有著國士無雙的美味，相信可以成功征服高雄人的胃！」