輪椅族運動平權里程碑 高富馬10月登場跑進高雄港區

高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「2022高雄富邦馬拉松」，走過疫情低谷，即將在10月29、30日登場，今年增設視障組、競速輪椅組、運動輪椅組，是落實運動平權、接軌國際重要一步。

師大特殊教育系主任姜義村說，世界六大馬拉松都將輪椅族納入正式比賽組別，今年高富馬也做到了，這是重要突破，本周末會先在高雄辦一場測試賽，讓主辦單位更了解輪椅族需求，輪椅族也更理解自身體能。

姜義村提到，台灣領有身心障礙手冊總數破120萬人，高達87%是後天失能，若是加上暫時失能、未取得鑑定等身心障礙者，整體粗估達300萬人，在高齡化浪潮下，每個人都可能成為身障候選人，我們離身心障礙距離沒那麼遠，樂見國內運動平權風氣愈來愈成熟。

「運動平權風氣正在翻轉！」姜義村說，過去大家對身障運動者易貼上脆弱標籤，舉辦賽事設下許多限制，過度保護不是身障者需要的，其實在運動場上，許多身障者一點都不弱，只要營造友善環境，做好動線規畫，一般人、輪椅族都能一起揮汗享受運動快感。

「我好期待今年的高富馬！」運動名模王心恬曾跑過戈壁、內蒙古等3場超馬，運動讓她維持美好體態，也有紓壓效果，受邀擔任今年高富馬代言人，她說，之前曾到高雄騎單車，還沒在高雄參加過路跑賽，得知今年賽道包含綠廊道、愛河、高雄港區等，一次享受高雄山河港灣美景，非常過癮。

王心恬身高176公分，體重54公斤，她說，路跑8年來，身材變得精實，小腿線條也沒走樣，運動過程能拋下3C，好好享受獨處時光，是很放鬆的時刻，她也影響父親加入馬拉松行列，享受運動對身心的益處。

高雄市運動發展局長侯尊堯說，高雄舉辦馬拉松活動邁入第13年，揮別疫情陰霾，迎接高雄富邦馬拉松重返，期待大家呼朋引伴來參加，今年總獎金高達282萬元，增設3K變裝遊行組，呼籲不曾參與馬拉松者，可以動員全家大小跑起來，相約增進親子情誼，也踏出揮汗奔馳第一步。在落實運動平權上，今年增設視障組、競速輪椅組與運動輪椅組，鼓勵身障者一起跑出健康，讓更多人可以加入高富馬行列。

今年高富馬遇上萬聖節，呼應萬聖節氛圍，主辦單位希望讓今年馬拉松成為全民同樂的運動盛會。10月29日有跑者限定的萬聖造型變裝大賞，團體組前3名有獎金可以拿，主辦單位也與CROSSPACE推出聯名純鈦環保保溫瓶、雙層杯，盈餘全數挹注高雄運動發展基金。