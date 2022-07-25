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台南文化獎出爐 全台聞名傳統彩繪潘家第3代潘岳雄獲獎

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
今年第11屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由一生在彩繪和教學工作上奮進的「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲得殊榮。圖／文化局提供
今年第11屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由一生在彩繪和教學工作上奮進的「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲得殊榮。圖／文化局提供

今年第11屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由一生在彩繪和教學工作上奮進的「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲得殊榮。台南市政府將於10月舉行頒獎典禮，表彰得獎人的卓著貢獻，由市長黃偉哲頒發30萬元獎金、得獎評定書和獎座。

市府文化局表示，潘岳雄自幼耳濡目染傳承潘氏傳統彩繪藝術，祖父潘春源及父親潘麗水皆為府城名畫師，潘氏祖孫三代皆從彩繪工作，具深厚地方色彩，見證台灣彩繪歷史的發展。潘岳雄2003年獲得第十屆全球中華文化藝術薪傳民俗工藝獎、2013年獲台南市政府登錄為傳統藝術彩繪工藝保存者、2021年獲頒台南市卓越市民，如今再獲台南文化獎殊榮，可說是對其在台南彩繪技藝傳承及推廣之貢獻再一次肯定。

文化局表示，潘岳雄從事寺廟彩繪創作至今已逾46年，彩繪作品以門神、樑枋、壁堵為多，作品人物唯妙唯肖、神態自若、氣勢非凡。其作品遍布南台灣，包括台南關帝廳、法華寺、高雄旗津天鳳宮、屏東媽祖廟等各大廟宇均可見到。經過世紀的淬鍊、文化手感的傳承以及對寺廟彩繪的執著，如今在全台的寺廟裡都看得到潘氏彩繪的元素，尤以台南為大宗。

潘岳雄除新繪作品外，亦從事彩繪保存修復工作，積極傳承推廣，1997年任原台南縣「鄉土藝術活動教材教法」彩繪門神樑枋壁畫主講人、2000年任台南市建業中學傳統彩繪班講師、2002任台南市崑山中學傳統彩繪班講師、2003年率台南市傳統藝術薪傳學會會員赴澳洲布里斯本文化交流、2004到2005年擔任府城美術展覽會籌備委員、2004到2006年任樹德科技大學建築與古蹟維護系任教授級專業技術人員、2012年至2016年任國立台南藝術大學藝術史兼任教授級專業技術人員等，對守護傳統技藝深具使命感，積極傳承彩繪工藝作育英才。

潘岳雄於2002年創辦「台南市傳統藝術薪傳學會」，協會集結了台灣資深傳統工藝匠師，是目前台灣傳藝相關協會裡擁有最多薪傳獎成員的學會；擔任會長期間，他帶領民間傳統工藝老師至日本、澳洲等地，進行實際的文化交流，將台灣傳統工藝帶出國際。

學會在2006年改制為「府城傳統藝術學會」，亦由潘岳雄擔任創會會長。2007年在三山國王廟設置彩繪班，學生年齡層從60幾歲的阿公阿嬤，到就讀高中的年輕學子都有。

文化局表示，文化獎評選委員認為，潘岳雄師承父祖彩繪技藝，能詮釋傳統彩繪之奧妙，有深厚的地方色彩，且具組織能力，個人風格鮮明，迄今仍持續彩繪工作，並應聘多地講學、傳習，傳授門徒亦多自創門戶，在南台灣開枝散葉，對傳統彩繪工作具使命感。潘岳雄先生一生對於傳統彩繪文化的熱愛、守護及推廣從未間斷，不負潘氏三代傳承之名，獲頒本屆台南文化獎實至名歸。

今年第11屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由一生在彩繪和教學工作上奮進的「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲得殊榮。圖／文化局提供
今年第11屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由一生在彩繪和教學工作上奮進的「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲得殊榮。圖／文化局提供

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