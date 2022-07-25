半年抓百餘鼠 高雄寶獅里1住家髒亂 鄰居抗議掀鼠窩

高雄市三民區寶獅里一戶住家非常髒亂，鄰居抗議根本就是「鼠窩」，每天有鼠群亂竄，抓不勝抓，又影響環境衛生。里長林昆明表示，此情形嚴重影響環境衛生，建議要強制執行。高雄市衛生局表示，已開罰13件次、裁罰3萬8700元，依法執行後續清除。

「實在太誇張了！」克武路附近住戶反映，這戶住家幾乎不跟外人打招呼，環境長年髒亂，堆了一大堆東西，不知道有多少老鼠在裡面。住在附近的人在家裡放了老鼠籠，半年就抓到100多隻老鼠，更不用說常常被亂竄的老鼠嚇到。1999也打了，市長信箱也寫了，環保局也反映過了，問題還是沒解決，老鼠愈來愈多。

里長林昆明表示，屋主住在北部，裡頭住的是家人，反映多次也無法強制執行，嚴重影響附近環境衛生，希望加速處理。

民眾說，看到死老鼠都吃不下飯了，老鼠問題不解決，萬一引起漢他病毒傳染怎麼辦？