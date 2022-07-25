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增觀光亮點 高雄三塊厝車站擬設蒸汽火車頭

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
舊三塊厝車站是市定古蹟，位置就在新三塊厝車站斜對面，目前有圍籬圍住，一般人難以親近。記者林巧璉／攝影
舊三塊厝車站是市定古蹟，位置就在新三塊厝車站斜對面，目前有圍籬圍住，一般人難以親近。記者林巧璉／攝影

高雄鐵路地下化後增設7座通勤車站，其中以鄰近三鳳中街商圈的三塊厝車站最具歷史意義，一旁是保留下來的舊三塊厝車站，地方希望能增設蒸汽火車頭，增加觀光亮點，聚集人氣。交通部長王國材今表示，將全力支持。

立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，立委李昆澤邀集相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。李昆澤表示，三塊厝車站是地方的重要回憶，地下化時保留舊三塊厝車站，讓此站的歷史得以延續，經多年爭取，希望能放一列蒸汽火車頭在新車站前方空地，吸引民眾造訪。目前土地涉及台鐵局、私人地主，另外未來的管理責任也須釐清，希望朝綠園道方式處理，由台鐵局出地，市府代管。

當地里長鳳北里長鄭健村說，過去三塊厝是簡易招呼站，後續人潮、貨品聚集，也讓三鳳中街商圈逐漸成型。目前三塊厝車站對面仍有空地，希望能善加利用，增加觀光亮點聚集人潮，也希望火車頭和舊三塊厝車站連結，將目前的圍籬打開，讓更多人能一探究竟。

豐裕里里長謝錫元認為，當務之急不是設置火車頭，應有經費改善綠園道周邊人行環境。謝錫元說，綠園道已漸成為民眾休憩場地，不少民眾會騎乘腳踏車逛綠園道，但一離開綠園道後就沒有完善的人行道、單車道，對於觀光發展、串連商圈都不利，希望市府能漸進改善。

舊三塊厝車站就在新三塊厝車站斜對面，因高雄車站啟用漸失功能，在1986年廢站，2004年定為市定古蹟，於2012年整修站體完成。2018年，鐵路地下化工程，重新增設三塊厝車站。增設後的新站，木造房內是電扶梯與樓梯，古典和現代並存，兩個車站比鄰而立也形成有趣、協調景象。

立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，立委李昆澤（右二）邀集交通部長王國材（右一）和相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，立委李昆澤（右二）邀集交通部長王國材（右一）和相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，相關單位至三塊厝車站討論蒸汽火車頭設置議題。記者林巧璉／攝影

人行道 鐵路地下化 台鐵

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