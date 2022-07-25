高雄捷運沒冷氣...北部人狠酸「先習慣停電」 官方出面回應了

一名從台北到高雄遊玩的民眾近日在PTT發問「高雄捷運沒有冷氣？」引起網友熱議，紛紛留言狂酸「這是預防性停電啊！懂不懂？」

這位到高雄遊玩的民眾表示，特地從台北下來高雄想要搭捷運去旗津玩，未料一進到捷運站，「沒有冷氣，也沒有空調的樣子，是怎樣？心理上的暖就算了，連體感都這麼暖，超級可悲！」

許多網友看了也不禁開酸，「預防性節電啊，先習慣停電的情況，多暖心～」、「民主的風」、「幹嘛開冷氣吹蚊子」、「人家在幫忙節能省電，不懂不要亂嘴」、「南部人：冷氣？什麼時候有過這種東西？」

不過，也有人直言「不爽不要坐」、「文湖線月台也沒冷氣啊！」、「車廂裡不是有冷氣嗎？」、「你不懂啦！心靜自然涼～」、「捷運是給外縣市人坐的，高雄人都開車騎車，所以高雄人根本無感好嗎？」

更有網友挖出有民眾今年4月向高捷反映「捷運站內悶熱」的回應說明，高捷表示受疫情影響及配合政府節電、防疫政策的緣故，各站旅運狀況滾動式調整空調運轉時間，「於搭乘人潮較多之上下班／學之尖峰時間開啟空調為主，循環扇仍為維持全時段正常運作」。