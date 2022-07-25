潮州就業中心25日辦徵才 旅館業缺工飯店業者釋出職缺

勞動部潮州就業中心將在7月28日上午9點半至中午12點半，在潮州鎮光華社區活動中心舉辦「潮州地區現場徵才活動」，現場16家廠商提供近250個工作機會，由於旅館業缺工，恆春半島的長灘運動休閒飯店、鼎立飯店也趁此活動徵才，釋出相關工作機會。

潮州就業中心主任楊采蘭說，旅館業缺工，長灘運動休閒飯店、鼎立飯店也趁此次活動大舉徵才，釋出餐飲服務員、禮賓接待員、櫃檯訂房人員、房務員、公清人員、餐具洗滌員、廚師、救生員及會計助理等。民眾若有興趣跨區到恆春半島，可善用跨域就業津貼補助交通費或住宿費，可洽潮州就業中心諮詢，08-7882214。

楊采蘭說，28日徵才活動吸引廠商設攤徵才，包括如記食品公司、正翊國際公司、富統食品公司、全興飼料公司及福懋加油站及全家便利商店以及屏南工業區的宏萊實業公司、大恆資源科技公司、燁興企業公司及長興材料公司等廠商，釋出的工作機會有作業員、司機、食品研發助理、門市人員、堆高機人員、倉管行政人員、投備料人員、加油員、生管主管、品控員、巡檢員、儀電維修人員與製程工程師等，薪資最高可達4.8萬元。

潮州就服中心提醒，配合中央防疫政策，活動當天請民眾自備口罩入場，現場也提供民眾酒精消毒、量測體溫，大家安心求職。