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東隆宮溫府千歲坐鎮夏日狂歡祭 7/27開放2小時搶先玩

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安（左）率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安（左）率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供

屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，在地重要信仰中心東港鎮東隆宮溫府大千歲24日特別移駕大鵬灣坐鎮，縣長潘孟安率縣府團隊、大鵬灣國家風景區管理處長許主龍等人迎接安座，祈求活動平安順利，邀請全國遊客來狂歡一夏。

首次舉辦夏日狂歡祭有演唱會、遊樂園、劇團表演、市集等活動，其中遊樂園有17組遊樂設施，正陸續搭建中，包括一座五層樓高的看海摩天輪，縣府傳播暨國際事務處預計7月27日下午16時至18時開放試玩，歡迎高中以下學童搶先體驗。

東隆宮是沿海地區最重要的信仰文化中心，三年一科迎王平安祭典名聞遐爾，被列為國家重要文化資產。2019台灣燈會時請出東隆宮三千歲坐鎮現場，此次經向王爺請示後，由東港迎王時的出巡王（溫府大千歲）坐鎮，並邀請埔仔角轎班會、后塭開基大清府嘉蓮宮以及汕尾大清府舊嘉蓮宮共同參與。

昨天一早在轎班前導下，溫府大千歲從東隆宮出發，沿光復路、中山路、嘉新路、環灣道路抵達夏日狂歡祭活動現場，潘孟安等人虔敬恭迎，依循古禮進行安座儀式，莊嚴隆重，以期鎮境護佑活動順利及保庇遊客平安。

潘孟安說，感謝王爺慈悲，支持縣府舉辦活動，疫情2年多來，衝擊百工百業，也期待能夠藉由活動吸引人氣帶動地方產業發展，一掃疫情陰霾。

傳播處表示，這次夏日狂歡祭把遊樂園搬到海邊，有5層樓高的看海摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯、及55米長的滑水道、戲水池、彈跳床、碰碰球等17組遊樂設施，為回饋屏東鄉親，7月27日下午16時到18時開放高中以下學童搶先體驗。

傳播處推薦，如果是想挑戰體力與膽識的話，可以玩體適能組，挑戰從1樓爬網子到5樓，鍛鍊核心肌群，或從5樓垂降至1樓，考驗你的過人膽識；如果走網美路線，則可以搭乘看海摩天輪，在夕陽餘暉之下，享受徐徐微風，欣賞全國最大潟湖風光。

更多詳情請至屏東FUN暑假夏日狂歡祭活動官網https://www.amazing-pingtung.com/sc屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲專頁查詢。

屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏東FUN暑假夏日狂歡祭將在7月30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣作坐鎮，縣長潘孟安率團隊迎接安座，祈求活動平安順利。圖／屏東縣府提供
屏縣府首次舉辦夏日狂歡祭，現場遊樂園有17組遊樂設施，陸續搭建中，包括一座五層樓高的看海摩天輪，7月27日下午16時至18時開放試玩，歡迎高中以下學童搶先體驗。圖／屏縣府提供
屏縣府首次舉辦夏日狂歡祭，現場遊樂園有17組遊樂設施，陸續搭建中，包括一座五層樓高的看海摩天輪，7月27日下午16時至18時開放試玩，歡迎高中以下學童搶先體驗。圖／屏縣府提供

屏東縣政府 東港 大鵬灣

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