影／屏東街舞祭熱潮襲來 潘孟安高中生一起舞力全開

2022屏東街舞祭在本周六日登場，今年首度結合屏東高校聯合舞展、Get It Up高中職街舞Battle大賽，吸引來自全台各地近200組熱愛街舞的學生參與。縣長潘孟安今傍晚現身，熱舞社社長們，一起跳韓國流行音樂Jessi的歌曲「Zoom」，充滿記憶點感的節奏，炒熱舞台氣氛。

屏東縣舉辦街舞Battle大賽，至今8年，源自於當年還是高三學生的熱舞社的成員陳子權、陳志源、陳臨諴與鄭秉鈞，如今他們26歲，陳子權現為屏東高中熱舞社指導老師，擔任Get It Up高中職街舞Battle大賽組召集人。

「街舞精神就是隨時隨地展現自我」，陳子權感動說，當初他與三個屏東高中熱舞社同學想要辦一個屬於屏東的Battle，持續至今，今年與跟八校聯合舞展舉行，帶著學弟妹們一起互相成長，如今他還當爸爸，希望將街舞經驗傳承，讓屏東成為南台灣街舞基地。

2022屏東街舞祭，23日下午在屏東縣立體育館大草皮強勢登場，一連兩天，Get It Up高中職Battle大賽，有學生組80組、公開組有120組參賽，今年結合屏東高中、屏東女中、大同高中、屏榮高中、陸興高中、屏東高工、潮州高中、東港高中等8所高中職成果發表演出，一連兩天，有近千人參與。

今天下午舉行Get It Up高中職街舞Battle大賽冠亞軍，學生組冠軍由今年剛升前鎮高中高思溢奪得，他說，這是第二次參加之前獲亞軍，辛苦練習很值得，參加比賽跟大家互相切磋，一起玩玩看。

縣長潘孟安今傍晚到場擔任頒獎者，潘孟安說，每年期待參與孩子們街舞，跟著節拍身體也不自覺地動起來。屏東這幾年致力於推動全民跳街舞，除了青少年熱舞社團，兒童街舞及銀閃閃街舞團，突破大家對街舞既定印象。潘孟安在現場與屏東8所高中職的熱舞社社長一同跳起超洗腦新曲，全場嗨翻天。

潘孟安說，社會處搭起平台，鼓勵年輕人互相交流，成長學習，散發青春活力，未來縣府規畫相關時間，擇定在公園，藝術館、體育館周遭，提供街舞練習場地。