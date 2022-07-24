高雄瑞豐夜市空攤率達5成 攤商：只求賺到攤位租金

瑞豐夜市人氣消退，空攤率高，攤商文先生在夜市扎根10多年，也協助攤位出租，全盛時期手上管理200、300攤，當時下午3點就有人排隊租攤子，現在5點來擺攤都算早，天氣熱，消費者寧可到有冷氣的商家，都是夜市經營困境。

瑞豐夜市管理顧問公司業務經理陳秝敏說，疫情趨緩，加上國旅補助等誘因，觀光客有增多，近期生意稍有起色，但還是不敵電商競爭，也讓攤商卻步。

攤商說，雖然近日疫情回穩，空攤率仍達6成以上。只有前三排賣吃的比較穩定，生活百貨類攤位常常都在等「開市」，有時一晚的營收還不夠付租金。市府經發局說，目前朝吸引觀光客遊高雄努力，近日文博會、台灣設計節都是人潮聚集機會。

周日晚上記者直擊發現，瑞豐夜市餐飲區和百貨區呈現兩個世界，前三排餐飲小吃仍有排隊人潮，但其他百貨區域，賣服飾、雜貨、手機用品等攤區約僅兩成營業，整體攤位約有4至5成空位。部分遊樂攤位有親子聚集，但人數不算多。

民眾陳先生說，偶爾假日會到瑞豐夜市用餐，過去周末人太多不敢到瑞豐，現在不再有摩肩擦踵狀況，逛起來舒服多了。遊客陳小姐說，能逛的攤位變好少，吃完東西後就不想停留了。

經發局長廖泰翔坦言，觀光客人數是決定商圈夜市人潮的最主要因素，會整體吸引更多國旅人潮，如文博會、台灣設計節等都是吸引觀光客的活動，市府會推出各種活動。未來也會持續和夜市管委會討論，盡力為夜市找商機。

文先生自己過去賣的是皮夾、包包，疫情期間咬牙苦撐，「先求開市再求今晚能賺到租金，不敢奢望自己要領工錢。」上個月文先生轉作打彈珠生意，終於轉虧為盈。他說，自己觀察現在只有餐飲、遊戲生意較好，「人人都要吃飯，暑假期間親子願意花錢玩遊戲。」

議員黃文志指出，近日跑行程經過瑞豐夜市，人潮真的不多，「最主要還是觀光客人數有限」，近日氣候極端可能也是造成民眾往餐廳、百貨公司跑的原因。夜市攤商也面臨電商衝擊，生活雜貨攤商可應試著轉型，如同時經營網路賣場，將夜市當成取貨、看貨點，爭取更多曝光。