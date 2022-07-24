美容醫學全聯會啟動南部論壇 外溢台灣優勢醫學能量

台灣美容醫學產業全國聯合會今天在高雄市以南部論壇模式，舉辦成立後的第二次大型綜合性會議，主軸為開拓大南方、接續政府大南方政策。美醫全聯會副理事長的曹賜斌表示，希望就地號召南台灣美容醫學產業機構及人員，加入台灣美醫全聯會，南北連線並進，加速塑造全台共榮圈的願景與版圖。

南部論壇由學會、公會與產業界共聚一堂，互惠切磋溝通，議程項目涵括「美容醫學跨領域研討」、「產業開發平台」、「南部論壇會務」及「產業新訊發表」等四大項目。以論壇提供互動平台模式，匯聚及開發、興旺這四大項目相關聯的醫療與產業機構。

主辦單位指出，醫學產業化可使台灣優勢的醫學能量外溢，促進相關醫療企業繁榮，再結合醫療觀光與國際醫療吸引國外資源進來，從而振興台灣經濟。台灣美醫全聯會理事長蔡豐州表示，樂讚南部論壇將使全聯會版圖迅速擴大，會員數及影響力大增，加速達成全聯會創設的美醫產業化目標。

南部論壇召集人、台灣美醫全聯會副理事長曹賜斌表示，南部論壇的開設，符合南部人扭轉長期重北輕南生態的期待，北部醫界及產業人士也來報名參加。論壇仿照美國最大型美容醫學會議VCS（拉斯維加斯美容醫學會議）的精神設立，會議特色為「學會＋公會＋企業伙伴關係」新模式。

與會者涵括美容整形醫界、產業界及廠商，醫界中大醫院及診所的美醫相關科別，包括整形外科、耳鼻喉科、眼科、皮膚科、牙科等等醫護人員皆出席參加，大家互相切磋研討學習。

醫療觀光座談會是論壇亮點，由長期投入醫療觀光推動的立委林岱樺與曹賜斌主持，邀請僑委會專委王盈蓉、海外商界代表、理事長蔡豐州，行政院政務顧問謝尚廷等人與談，主題為「如何落實推動醫療觀光」，將美醫全聯會於上次會議中產官學共識會議「推動醫療觀光、振興台灣經濟」決議，進一步議論出推動醫療觀光的執行力模式。