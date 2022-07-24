大鵬灣夏日狂歡祭倒數6天登場 準備訂房衝屏東

疫情趨緩，各縣市政府爭辦暑期活動搶客。為期6周的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，30日將在東港大鵬灣國際休閒特區登場。為祈求活動平安順利，屏東縣長潘孟安今天率縣府團隊恭迎東隆宮溫府大千歲移駕大鵬灣坐鎮，也邀請國人一起來狂歡，帶動地方產業發展，一掃疫情陰霾。

夏日狂歡祭將於30日登場，活動為期6周，會場規畫FUN暑假遊園樂，有17組遊樂設施，除了55米長滑水道等大型戲水設施，另有一座5層樓高的看海摩天輪。入場售票事宜將於近期公布， 27日下午4時至6時將開放高中以下學生試玩體驗。

此外，6周期間周周有演唱會，包括伍佰&China Blue、謝金燕、玖壹壹、高爾宣、王識賢、梁文音、許富凱等超過40組藝人輪番開唱，卡司陣容空前。

為祈求活動平安順利，主辦單位向王爺請示，由溫府大千歲坐鎮會場。今天一早在轎班前導下，溫府大千歲自東隆宮出發，潘孟安率縣府團隊在會場恭迎，循古禮安座，感謝王爺慈悲，支持縣府舉辦活動，也期待夏日狂歡祭吸引人氣帶動地方發展，一掃疫情陰霾。