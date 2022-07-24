涼！百年二峰圳側向溢流堰堤支流戲水區 下水好消暑

行政院長蘇貞昌昨參加屏東縣來義鄉二峰圳百周年系列活動，走到二峰圳側向溢流堰支流，該區規畫親水區，開放戲水到8月14日，鄉公所表示現階段籌設巡守隊，未來朝開放規畫，也提醒民眾，勿橫跨到旁邊二峰圳主河道。

早年二峰圳側向溢流堰的支流，曾是來義國小游泳隊學生練游泳的地方。蘇貞昌昨天走訪二峰圳的側向溢流堰的支流，該區打造為親水區，水深約50到60公分；一旁的主河道，水深則約有200公分，流向下游古樓部落，為民生、灌溉用水。

來義鄉公所6月曾臉書發文提醒，「二峰圳側向溢流堰為文化景觀，是禁止戲水玩樂及飲食，一旁規畫戲水區，空間較為狹窄，尚有工程未完竣....」。

來義鄉長莊景星說，當時還在為二峰圳百年活動做整備期，相關設施工程做最後整備，但已有遊客前往，考量安全，當時尚未開放。

莊景星說，二峰圳側向溢流堰提支流周邊打造親水區，該區的水流出後往林邊溪，不影響民生、灌溉用水，百年活動從7月23日到8月14日，開放第一出水口支流親水區供民眾戲水，也請民眾不要橫跨到一旁二峰圳主河道。

莊景星說，二峰圳沿線僅部分開放，其餘水路都不能戲水、游泳、周邊也嚴禁烤肉。公所在現場放置可戲水區、不可戲水區圖示。