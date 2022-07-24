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民怨高雄輕軌路口紅燈太久 交通局：會再檢視分配

中央社／ 高雄24日電

天氣高溫炎熱，高雄有民眾反映行經輕軌通行路口，停等紅燈秒數過久，熱到不行。高市府交通局表示，會再檢視綠燈使用效率，以最佳化分配秒數，避免用路人不耐久候。

高雄有民眾向媒體反映，輕軌行經凱旋、一心等路口，經常停等紅燈達99秒，甚至破百秒，在大太陽下久候痛苦難耐，質疑是輕軌造成紅燈須停等較久。

交通局主秘許啟明對中央社記者表示，輕軌通行路口綠燈至少有30、40秒通行，車流也順暢，但有些路口因時相多，紅燈確實需要停等99秒或更久。

許啟明說，目前各方向通行秒數設計均有考慮車流量需求，但針對用路人反映等候過久，交通局將再就各行向綠燈使用效率進行檢視，以最佳化分配秒數資源，避免用路人不耐久候。

許啟明表示，未來可朝在不影響各行向用路人安全通行前提下，適度管制轉向，整併時相，可再增加各時相通行時間。

輕軌

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