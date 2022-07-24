澎湖摩西摩西館啟用開放 俯瞰摩西分海更美

澎湖旅遊最夯的摩西分海景點，觀光局澎湖國家風景區管理處在北寮設置的「摩西摩西館」遊憩服務設施，今天啟用對外開放，遊客除可下水體驗外，更可從頂樓俯瞰摩西分海的壯觀。

觀光局澎湖國家風景區管理處北寮「摩西摩西館」，今天由立委楊曜、澎湖縣政府旅遊處長陳美齡、縣議會副議長陳雙全、議員許育愷、澎管處長許宗民、彩虹育樂集團董事長陳俊良等人共同剪綵啟用，並委由彩虹育樂旅遊集團營運，吸引大批遊客下水體驗摩西分海。

許宗民表示，北寮遊憩區「摩西摩西館」，以結合北寮奎壁山地質公園地質特性設計，蒐集代表性玄武岩塊標本，結合步道、景觀與休憩設施、綠地、解說設施，並結合西側資訊站、旅遊導覽，讓遊客了解澎湖各地的玄武岩特色，成為一處兼具遊憩、步道、賞景的旅遊景點。

陳俊良表示，「摩西摩西館」是以「奎壁山」早期的「龜鼈山」元素，以海龜為視覺意象，並將吉祥物海龜取名為「摩西」，並以摩西一詞在希伯來語中有「拯救者」的意涵，結合未來文創故事主角的劇情需求，加上退潮露出的步道及海洋，符合海景意象和建築風格，打造澎湖觀光新亮點。

澎湖北寮奎壁山的「奎壁聯輝」是澎湖舊八景之一，奎壁山下東側沿岸，與無人小島「赤嶼」之間，在退潮時會裸露出一條300公尺長、呈現Ｓ形礫石步道，其底岩為火山集塊岩與凝灰岩，質地比起珊瑚礁堅硬許多，是典型的陸連島，有「摩西分海」之稱，每年旅遊季節吸引超過50萬人次遊客，是澎湖境內最夯旅遊景點。