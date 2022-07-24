百年二峰圳 國際學術研討會激盪新火花

位在屏東縣來義鄉二峰圳是台灣偉大水利工程，以清澈水質灌溉一方土地，孕育出屏東縣產業聚落與歷史人文發展，今年適逢二峰圳啟用一百周年，屏東縣府舉辦系列活動，今天在大潮州地下補注湖監控中心舉行二峰圳百周年國際學術研討會。

屏縣府指出，以自然工法建造的二峰圳，不僅是水文科技應用，更是一種適應於時代的人文思考。今天舉行國際學術研討會，邀集相關領域國內外專家學者交流，分別探討「二峰圳灌溉工程回顧與前瞻」、「伏流水開發工程之發展」與「地下水人工補注之發展」等三大主題及綜合討論。

會中除了有國內各機關、單位重要土木、水利相關專家學者參與，更邀請到國際水利專家，同時也是二峰圳水利工程規畫者日本鳥居信平先生的孫子、日本東京大學名譽教授鳥居徹，與日本文學著名作家，也是著作「二峰圳-台日水的牽絆」的作者平野久美子，與荷蘭水利專家Arjen de Vries及美國水利專家Sam Stowe等國際專家學者共襄盛舉，為百年歷史二峰圳激盪新火花。

鳥居徹在演講中提到，鳥居信平移居台灣前，他曾在德島縣擔任農業工程師，從事農地整合工作，當時他試圖進行大規模建設，但招致反對，因此，他放棄了在日本進行大規模建設。當時台灣糖業公司正在招聘農業工程師，他移居到台灣，開發大規模農田建設，移居台灣後，從事農地管理與新農地開發。

二峰圳是日本水利技師鳥居信平設計規畫，利用當地地形、水文地質與氣候設計，地下堰堤汲取溪床下伏流水，是日本殖民台灣製糖產業中灌溉設施，符合環保、生態及節能的規畫設計，原貌、灌溉功能仍保存著。