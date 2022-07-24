飛行員來打氣？ 台東天空出現神秘勝利「V」圖樣
台東連日晴空萬里，好天氣也讓白雲在藍天襯托著下，顯得格外明顯，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲，還一度以為是空軍戰機的表演，原來這是民航機的傑作，巧合出現V字圖樣。
「這是民航機留下的凝結尾啦！」一名退休飛官說，天空會出現勝利V，其實是兩架不同的民航機，在相同高度引擎排出凝結尾跡，只是飛行路徑不同，才會在空中形成交錯點，看起來就像剩利的V字圖樣。
據了解，凝結尾就是所謂的「飛機雲」或「航跡雲」，是一種由飛機引擎排出的熱廢氣在空氣中冷卻時，迅速凝結形成微小水滴，變成一條白色雲狀，通常飛機要飛到一定高度，又遇上冷空氣，才有機會形成凝結尾，國際線航班最常有凝結尾。
民眾看到天空出現「V」字雲，有人說是「空軍戰鬥機的表演」、「UFO外星人的訊號」、「上帝的傑作」、「民航機飛行員給台灣加油打氣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言