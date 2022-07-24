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飛行員來打氣？ 台東天空出現神秘勝利「V」圖樣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東連日晴空萬里，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲。記者尤聰光／攝影
台東連日晴空萬里，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲。記者尤聰光／攝影

台東連日晴空萬里，好天氣也讓白雲在藍天襯托著下，顯得格外明顯，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲，還一度以為是空軍戰機的表演，原來這是民航機的傑作，巧合出現V字圖樣。

「這是民航機留下的凝結尾啦！」一名退休飛官說，天空會出現勝利V，其實是兩架不同的民航機，在相同高度引擎排出凝結尾跡，只是飛行路徑不同，才會在空中形成交錯點，看起來就像剩利的V字圖樣。

據了解，凝結尾就是所謂的「飛機雲」或「航跡雲」，是一種由飛機引擎排出的熱廢氣在空氣中冷卻時，迅速凝結形成微小水滴，變成一條白色雲狀，通常飛機要飛到一定高度，又遇上冷空氣，才有機會形成凝結尾，國際線航班最常有凝結尾。

民眾看到天空出現「V」字雲，有人說是「空軍戰鬥機的表演」、「UFO外星人的訊號」、「上帝的傑作」、「民航機飛行員給台灣加油打氣」。

台東連日晴空萬里，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲。記者尤聰光／攝影
台東連日晴空萬里，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲。記者尤聰光／攝影
台東連日晴空萬里，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲。記者尤聰光／攝影
台東連日晴空萬里，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲。記者尤聰光／攝影

空軍 戰機 萬里

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