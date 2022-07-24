飛行員來打氣？ 台東天空出現神秘勝利「V」圖樣

台東連日晴空萬里，好天氣也讓白雲在藍天襯托著下，顯得格外明顯，今早有民眾發現天空出現勝利「V」的圖樣雲，還一度以為是空軍戰機的表演，原來這是民航機的傑作，巧合出現V字圖樣。

「這是民航機留下的凝結尾啦！」一名退休飛官說，天空會出現勝利V，其實是兩架不同的民航機，在相同高度引擎排出凝結尾跡，只是飛行路徑不同，才會在空中形成交錯點，看起來就像剩利的V字圖樣。

據了解，凝結尾就是所謂的「飛機雲」或「航跡雲」，是一種由飛機引擎排出的熱廢氣在空氣中冷卻時，迅速凝結形成微小水滴，變成一條白色雲狀，通常飛機要飛到一定高度，又遇上冷空氣，才有機會形成凝結尾，國際線航班最常有凝結尾。