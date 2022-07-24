「高雄日嚐366」 推薦異國料理抽大獎

各縣市卯足勁搶疫後經濟，高雄市觀光局為推廣高市異國料理，正舉辦「高雄日嚐366」（https://www.khh366.info/）美食活動，邀請民眾熱推13個主題美食，有機會抽Gogoro、iphone13、Switch、高雄萬豪酒店住宿券等精美好禮，獎品價值達15萬元。

目前活動為國際美食推薦，如東南亞、日韓、美式、法式、義式、印度異國料理。7月30日前也可推薦海鮮熱炒、鍋物及素食料理主題。

觀光局指出，高雄幅員廣大，擁有多元族群及國際特色，不同背景的特色料理，逐漸融合發展出屬於在地的經典美味，不論是東南亞、日韓、泰式等異國料理，都成為外地遊客或高雄人追尋的那一味。觀光局熱邀大家來大推最讓你魂牽夢縈的高雄美味，並分享你與美食間的心情故事。

觀光局長周玲妏表示，高雄日嚐366活動經網友民眾熱烈推薦多樣異國料理中，也有許多精彩的故事，如位於甲仙的柬埔寨料理「漾廚房」，沈文香老闆娘是已經嫁來台灣25年的柬埔寨新住民，她將思念家鄉的心情化做一道道美味，憑著一碗「豬肉河粉湯」讓許多新住民姐妹，不惜遠從市區專程來一解鄉愁。老闆娘說：「姐妹們吃的不是河粉，是鄉愁」。

高雄老字號的日式料理「小園」，也廣受民眾推薦，店內日式包廂裝潢及穿和服的店員，讓客人有一秒穿越到日本的感覺，澎湃平價的海鮮丼飯、盛裝新鮮的生魚片定食、壽司等料理，也是饕客最愛。

擁有30多年西餐廚藝經驗的「簡天才」主廚有「法餐南霸天」之稱，以自己的英文名字所開設的法式料理餐廳「THOMAS CHIEN RESTAURANT」，兼納台灣優質與世界頂級的食材，創作出風格輕盈、創新格局的新法式料理。深受饕客喜愛的招牌菜色「綠竹筍扇貝凍派」是取材台灣綠竹筍來製作成經典法式凍派。