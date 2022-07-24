秘境探險員準備「文博遶境」 首發開搶高雄幣平台預約

為響應2022台灣文博會及台灣設計展在高雄，高雄進行最大規模城市歷史風土遊程策畫「文博遶境」，首發7條遊程、7場次，邀大家來當首批秘境探險員，25日中午12點配合高雄幣平台上線準時開放預約7場首發遊程。其餘遊程將陸續公開細節內容，並統一於8月1日全面開放報名。

高雄市文化局表示，此次首發團在註冊高雄幣平台後即可進行報名預約，預約後將取得預購「序號」，民眾需於8月1日至2日期間完成付款，即完成遊程購買程序。這次文博遶境透過高雄幣平台提供民眾活動預約、報到和付款功能，透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具，多元付款方式儲值取得高雄幣，還有市府加贈20%的回饋機制，歡迎大家多加使用。