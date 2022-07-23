影／屏東二峰圳公告禁止戲水 蘇貞昌捲褲管下水惹議

屏東縣政府今天舉辦二峰圳百年紀念典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌兼程出席，不過蘇貞昌會後在屏東縣政府秘書長邱黃肇崇引導下，到二峰圳側向溢流堰脫鞋捲褲管戲水也引發爭議。

一位鄉民表示，公所官網明確指出「本區域仍是民生及灌溉用水，請勿在渠道內戲水，避免汙染水源」，且公所6月也在臉書發文指「二峰圳側向溢流堰為文化景觀，是禁止戲水玩樂及飲食」，不解為何還有人下水。

來義鄉公所農觀課長曹慧英晚上受訪解釋說，蘇院長下水的區域是第一進水口，亦即側向溢流堰，為確保用水品質及環境整潔並尊重族人，最早確實禁止下水，但在百年紀念活動期間有限度開放，遊客可在假日進入下水泡腳洗手，感受沁涼溪水，但平日不開放，且嚴禁飲食，此外，活動結束後也不再開放，須預約導覽才可進入，除了側向溢流堰，主圳體因供民生飲用，嚴禁下水。

記者今現場觀察，蘇貞昌在地方人士引導下脫鞋下水，過程中還開心揮手招呼，應不清楚地方規定。一位陳姓遊客說，「天氣這麼熱，誰看到冰涼溪水不想下去玩，外地來的若不清楚也不用太苛責。」

二峰圳已有百年歷史，日治時期台糖株式會社為了生產蔗糖，任命水利技師鳥居信平，在現今來義鄉周邊建造二峰圳，透過地下集水廊道等工程截取林邊溪伏流水，以引水渠道灌溉屏東平原，墾殖甘蔗，成為台灣百年偉大水利工程之一。據調查，當時動員參與工程的原住民族人高達14萬人次，從勘查到完工歷時7年。今年適逢二峰圳百周年，縣府規畫特別系列活動。

蔡總統今天與行政院長蘇貞昌到來義喜樂發發吾森林公園參加百年紀念典禮，典禮由部落耆老祈福開場，鳥居信平出生地、日本靜岡縣袋井市市長大場規之透過影片致賀，鳥居信平嫡孫鳥居徹也跨海出席，氣氛感人。

蔡總統指出，二峰圳水圳工程是農業發展典範，更是台日友情最佳印證。她感謝在場立委堅定支持前瞻水環境計畫，加速水利建設，持續開發多元水資源。

蘇貞昌表示，因為對二峰圳的認識，特別交代水利署在行政院會專案報告，3年來提早開發伏流水並保留水資源，才能讓台灣平安度過去年的百年大旱。未來不只是在屏東來義鄉，更要在全台灣各地加緊建置地下水庫引用伏流水，同時清淤地上水庫，留住地上水，讓水資源能夠豐潤台灣。

活動最後蔡總統及與會來賓一起在香檳塔倒入二峰圳水製作的氣泡飲，象徵百年二峰圳系列慶祝活動正式展開，也感謝二峰圳讓土地生生不息，茁壯美麗。