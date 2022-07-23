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暑假墾丁爆人潮 飯店業開心見塞車場景
今天是國旅補助上路的首個周休假日，雖不適用補助，但屏東墾丁今、明天旅宿住房都達到近滿房，各遊憩沙灘滿是戲水人潮，水上活動業者整天接客忙不停，位於台26線的南灣遊憩區和墾丁大街路段下午出現久違的回堵車潮；吳姓民宿老闆有感而發說，苦撐2年多，墾丁的暑假觀光終於滿血回歸，看到塞車場景心情悸動，以前會心煩，現在卻變開心。
「這才像是墾丁的正常暑假嘛！」墾丁一家五星飯店主管說，疫情趨緩，交通部國旅補助上路後，平日住提升至七至八成，假日即使不適用補助且房價最貴，但自上周起至下月依然近滿房，已回復過去墾丁暑假旺季的住房水準，預估國旅補助會在9月用完，旅宿業者已經很滿意了。
墾丁吳姓民宿老闆說，墾丁核心區旅宿7、8月平日八成，假日滿房，遊客也外溢至恆春鎮區、船帆石、白砂等地，暑期假日已達連假大假日的住房水準，因車流量暴增，一路上停停走走是正常，南灣遊憩區和墾丁大街路段的回堵車潮，以前看了會心煩，現在卻變開心，因為被之前衝擊觀光的疫情嚇到了。
交通部分，枋寮警方說，今早台1線枋寮水底寮南下路段自上午8時起至下午1時時止，每小時車流均超過2000餘輛次，9至11時更高達連假等級的2600輛次高峰車流，提前啟動調撥車道措施因應；恆春警方說，中午12時南下進入恆春半島車流明顯增加，高峰時段落在下午2時至6時，加上小部分路段因電桿下地施工變1線車道，稍有回堵，以路口燈控因應。
恆春警方建議南下遊客可自車城鄉海口長灘飯店右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北返遊客可自台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線海口長灘飯店左轉台26線北上。另晚上6至10時在墾丁大街啟動人車分流。
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