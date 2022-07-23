高市府投1千2百萬 拓寬那瑪夏區吊橋與整修集會所
高雄市長陳其邁去年3月到那瑪夏區視察，關切卡那卡那富族男子集會所(cakʉrʉ)整修及那次蘭吊橋拓寬工程，共花費1千120萬元經費；其中那次蘭吊橋6月17日竣工，近日完成驗收工程，可開放1.5噸以下車輛行駛；男子集會所已舉行上梁儀式，預計8月底竣工。
那次蘭吊橋於今1月5日開工，施工項目包含吊索鋼纜更新、吊橋護欄索組裝、鋼管縱橫梁更換、橋面板更換等；市府原民會表示，那次蘭吊橋因施工地點為農路，大型機具及材料載運不便，施工過程常因地區氣候不穩響施工進度，但在工程團隊努力下，已6月17日竣工，總經費約490萬元。
近日完成驗收工程，已可開放1.5噸以下車輛行駛；地方族人表示，若無吊橋只能沿河床便道去採收及運送農作物，如遇大雨便道因淹水無法通行，就會影響農民生計，如今吊橋開放，大大提升通行的便利性。
另卡那卡那富族男子集會所整修，市府也投入撥款630萬元重建，並採用族人使用傳統工法建造，6月7日舉行傳統上梁儀式，預計8月底竣工。
市府原民會指出，重建的男子集會所的柱子，將採用專門在地逾50年的杉木，由族人從公共造材中挑選，經防腐作業後搬運至祭儀場，作為興建祭壇的重要材料。
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